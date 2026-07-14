Атакован последний большой "бензиновый" НПЗ в России: детали

Силы специальных операций Украины сообщили об очередной успешной дальнобойной операции на территории России. В ночь на 14 июля украинские беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов РФ – предприятие "Газпром нефтехим Салават", расположенное в Башкортостане.

Атака на Газпром нефтехим Салават. Фото: из открытых источников

Как отметили в ССО, объект находится примерно в 1500 километрах от украинской границы. Несмотря на значительное расстояние, ударные беспилотники смогли достичь целей и поразить важные элементы производственной инфраструктуры.

По предварительной информации, в результате атаки повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, а также ряд других технологических объектов предприятия. Именно этот комплекс считается одним из ключевых производителей топлива и нефтехимической продукции в России.

Особенностью операции стало участие подпольного движения "Черная искра", которое действует непосредственно на территории РФ и оказывает содействие украинским силам.

В ССО подчеркнули, что "Газпром нефтехим Салават" оставался последним крупным российским производителем бензина, который до этого момента не подвергался ударам в текущем году.

Украинские военные заявили, что продолжают реализовывать стратегию дальнобойного воздействия по объектам, обеспечивающим российский военно-промышленный комплекс и экономику. Такие операции направлены на снижение возможностей России вести затяжную войну против Украины.

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