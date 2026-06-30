Атаки ЗСУ довели Путіна до страшної прірви: розкрито страшну проблему Кремля

Україна продовжує посилювати тиск на Росію завдяки ударам по військових та інфраструктурних об'єктах, що, на думку The New York Times, створює для Кремля нові виклики. Видання зазначає, що атаки на території РФ, проблеми з паливним забезпеченням та дії, спрямовані на ускладнення логістики до окупованого Криму, дедалі більше впливають на можливості російського керівництва.

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30 червня мер Москви Сергій Собянін повідомив про чергову атаку безпілотників на російську столицю. За його словами, сили протиповітряної оборони нібито знищили понад 60 дронів, які прямували до міста, а на місцях падіння уламків працювали екстрені служби. Водночас губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив про загибель шестимісячної дитини в одному з населених пунктів регіону.

У Міністерстві оборони РФ стверджують, що загалом під час цієї хвилі атак російська ППО нібито перехопила 419 безпілотників, які летіли в напрямку Москви та окупованого Криму.

Журналісти The New York Times зазначають, що хоча на початку червня російські війська активізували наступальні дії, останнім часом вони дедалі частіше стикаються з труднощами. Паралельно Україна збільшила кількість ударів по території Росії, що, на думку авторів матеріалу, ускладнює спроби Кремля ізолювати російське суспільство від наслідків війни.

Президент України Володимир Зеленський раніше назвав такі атаки "далекобійними санкціями", наголосивши, що вони покликані посилити тиск на Росію та змусити її припинити агресію. Попри це Володимир Путін продовжує відкидати можливість переговорів, хоча вже визнав, що удари по інфраструктурі створюють проблеми, зокрема із забезпеченням паливом.

Видання також нагадує про атаку українських безпілотників на Московську область 18 червня. Однією з цілей тоді став великий нафтопереробний завод, після чого роботу тимчасово призупинили чотири столичні аеропорти. У відповідь Міноборони РФ заявило про нібито знищення майже тисячі дронів по всій країні.

За оцінкою The New York Times, систематичні удари по паливній інфраструктурі вже відчутно позначаються на ситуації всередині Росії. У низці регіонів виникають труднощі із забезпеченням пальним, а на автозаправних станціях дедалі частіше фіксують довгі черги.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська 30 червня знову завдали ударів по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Однією з цілей атаки став об'єкт промислової інфраструктури, де після влучання спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще кілька дістали поранення. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.