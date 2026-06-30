Обласний центр на межі знищення через удари РФ: відомо про страшні наслідки і постраждалих

Російські війська 30 червня знову завдали ударів по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Однією з цілей атаки став об'єкт промислової інфраструктури, де після влучання спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще кілька дістали поранення. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Фото: з відкритих джерел

Напередодні атаки керівник ОВА попереджав мешканців регіону про загрозу застосування російськими військами керованих авіабомб і закликав людей негайно пройти до укриттів та залишатися у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

За словами Федорова, один із російських дронів влучив у промисловий об'єкт, унаслідок чого виникла масштабна пожежа. До ліквідації її наслідків одразу залучили рятувальників та інші екстрені служби.

Згодом окупанти завдали ще одного удару по місту. Спочатку повідомлялося, що медичної допомоги потребують двоє постраждалих, однак пізніше кількість потерпілих зросла. За оновленою інформацією, одна людина загинула, ще четверо отримали осколкові поранення. Медики надали всім постраждалим необхідну допомогу.

Росія продовжує завдавати ударів по українських містах. Цього ж дня під ворожим вогнем опинилася й Сумська громада, де російські війська застосували керовані авіабомби по об'єкту цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки були поранені 11 людей, тривають аварійно-рятувальні роботи.

За даними місцевої влади, під час ударів по Запоріжжю також було пошкоджено будівлі та кілька автомобілів. Пожежу, що виникла після одного з влучань, рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.

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