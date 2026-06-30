Российские войска 30 июня снова нанесли удары по Запорожью, применив ударные беспилотники. Одной из целей атаки стал объект промышленной инфраструктуры, где после попадания вспыхнул пожар. В результате обстрела погиб один человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Фото: из открытых источников

В преддверии атаки руководитель ОВА предупреждал жителей региона об угрозе применения российскими войсками управляемых авиабомб и призвал людей немедленно пройти к укрытиям и оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

По словам Федорова, один из российских дронов попал в промышленный объект, в результате чего возник масштабный пожар. К ликвидации ее последствий привлекли спасателей и другие экстренные службы.

Впоследствии оккупанты нанесли еще один удар по городу. Сначала сообщалось, что в медицинской помощи нуждаются двое пострадавших, однако позже количество пострадавших возросло. По обновленной информации, один человек погиб, еще четверо получили осколочные ранения. Медики предоставили всем пострадавшим необходимую помощь.

Россия продолжает наносить удары по украинским городам. В этот же день под вражеским огнем оказалась и Сумская община, где российские войска применили управляемые авиабомбы по объекту гражданской инфраструктуры. В результате атаки были ранены 11 человек, продолжаются аварийно-спасательные работы.

По данным местных властей, во время ударов по Запорожью также были повреждены здания и несколько автомобилей. Пожар, возникший после одного из попаданий, спасателям удалось оперативно ликвидировать.

Портал "Комментарии" уже писал , что правительство Великобритании готовит новые правила для людей, получивших убежище в стране. Согласно инициативе после трудоустройства и получения стабильного дохода они могут быть обязаны частично компенсировать государству расходы на свое содержание.