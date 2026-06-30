Атаки ВСУ довели Путина до страшной пропасти: раскрыта страшная проблема Кремля

Украина продолжает усиливать давление на Россию благодаря ударам по военным и инфраструктурным объектам, что, по мнению The New York Times создает для Кремля новые вызовы. Издание отмечает, что атаки на территории РФ, проблемы с топливным обеспечением и действия, направленные на усложнение логистики в оккупированный Крым, все больше влияют на возможности российского руководства.

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30 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной атаке беспилотников на российскую столицу. По его словам, силы противовоздушной обороны якобы уничтожили более 60 дронов, направлявшихся в город, а на местах падения обломков работали экстренные службы. В то же время, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о гибели шестимесячного ребенка в одном из населенных пунктов региона.

В Министерстве обороны РФ утверждают, что в общей сложности во время этой волны атак российская ПВО якобы перехватила 419 беспилотников, летевших в направлении Москвы и оккупированного Крыма.

Журналисты The New York Times отмечают, что хотя в начале июня российские войска активизировали наступательные действия, в последнее время они все чаще сталкиваются с трудностями. Параллельно Украина увеличила количество ударов по территории России, что, по мнению авторов материала, усложняет попытки Кремля изолировать российское общество от последствий войны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал такие атаки "дальнобойными санкциями", подчеркнув, что они призваны усилить давление на Россию и заставить ее прекратить агрессию. Несмотря на это, Владимир Путин продолжает исключать возможность переговоров, хотя уже признал, что удары по инфраструктуре создают проблемы, в том числе с обеспечением топливом.

Издание также напоминает об атаке украинских беспилотников на Московскую область 18 июня. Одной из целей тогда стал крупный нефтеперерабатывающий завод, после чего работу временно приостановили четыре столичных аэропорта. В ответ Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении почти тысячи дронов по всей стране.

По оценке The New York Times , систематические удары по топливной инфраструктуре уже ощутимо сказываются на ситуации внутри России. В ряде регионов возникают трудности с обеспечением топлива, а на автозаправочных станциях все чаще фиксируют длинные очереди.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска 30 июня снова нанесли удары по Запорожью, применив ударные беспилотники. Одной из целей атаки стал объект промышленной инфраструктуры, где после попадания вспыхнул пожар. В результате обстрела погиб один человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.