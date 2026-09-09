Атаки Ту-95 скоро відійдуть у минуле: Україна завдала нещадного удару по військовій машині Путіна

Україна поступово скорочує парк російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, які Москва вже не здатна замінити новими машинами. Два удари по авіабазі "Енгельс-2" протягом шести тижнів могли вивести з ладу ще два літаки. Про це пише The Telegraph.

Фото: з відкритих джерел

Наприкінці серпня український безпілотник подолав близько 800 кілометрів території РФ та атакував Ту-95 на авіабазі. Внаслідок удару літак зазнав серйозного пошкодження правого крила. Росія офіційно втрату не підтверджувала, однак аналітики припускають, що бомбардувальник уже не повернеться до виконання бойових завдань.

Це була друга подібна атака за шість тижнів. У липні ще один Ту-95 на "Енгельсі-2" отримав критичні пошкодження — у літака була відірвана хвостова частина фюзеляжу. Експерти сумніваються у можливості його ремонту.

Особливо болючими ці втрати є через те, що виробництво Ту-95 припинилося ще 1992 року. Літаки входять до стратегічної авіації РФ та можуть запускати далекобійні крилаті ракети Х-101, які Росія регулярно застосовує проти України, зокрема для ударів по енергетичній інфраструктурі.

Точна кількість боєздатних Ту-95 у Росії невідома. Дослідник RUSI Роберт Толласт оцінює парк приблизно у 20–30 машин, однак реально доступних для бойових вильотів може бути менше через вік літаків і необхідність постійного технічного обслуговування.

За даними Oryx, від початку повномасштабної війни Росія втратила щонайменше десять Ту-95 без урахування двох останніх атак. Подальше скорочення цього парку може безпосередньо впливати на здатність РФ здійснювати масштабні пуски Х-101, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія активно відновлює збройні сили та нарощує можливості оборонної промисловості, тому союзникам України варто готуватися до сценарію тривалого протистояння. Військові потреби Києва можуть залишатися високими не лише найближчими місяцями, а й протягом кількох років.