Атаки Ту-95 скоро уйдут в прошлое: Украина нанесла беспощадный удар по военной машине Путина

Украина постепенно сокращает парк российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, Москва уже не способна заменить новыми машинами. Два удара по авиабазе "Энгельс-2" в течение шести недель могли вывести из строя еще два самолета. Об этом пишет The Telegraph.

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В конце августа украинский беспилотник преодолел около 800 километров территории РФ и атаковал Ту-95 на авиабазе. В результате удара самолет получил серьезное повреждение правого крыла. Россия официально потерю не подтверждала, однако аналитики предполагают, что бомбардировщик уже не вернется к выполнению боевых задач.

Это была вторая подобная атака за шесть недель. В июле еще один Ту-95 на Энгельсе-2 получил критические повреждения — у самолета была оторвана хвостовая часть фюзеляжа. Эксперты сомневаются в возможности ремонта.

Особенно болезненны эти потери из-за того, что производство Ту-95 прекратилось еще в 1992 году. Самолеты входят в стратегическую авиацию РФ и могут запускать дальнобойные крылатые ракеты Х-101, которые Россия регулярно применяет против Украины, в том числе для ударов по энергетической инфраструктуре.

Точное количество боеспособных Ту-95 в России неизвестно. Исследователь RUSI Роберт Толласт оценивает парк примерно в 20–30 машин, однако реально доступных для боевых вылетов может быть меньше из-за возраста самолетов и необходимости постоянного технического обслуживания.

По данным Oryx, с начала полномасштабной войны Россия потеряла минимум десять Ту-95 без учета двух последних атак. Дальнейшее сокращение этого парка может оказывать непосредственное влияние на способность РФ осуществлять масштабные пуски Х-101, что особенно важно накануне зимнего периода.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия активно восстанавливает вооруженные силы и наращивает возможности оборонной промышленности, поэтому союзникам Украины следует готовиться к сценарию длительного противостояния. Военные нужды Киева могут оставаться высокими не только в ближайшие месяцы, но и несколько лет.