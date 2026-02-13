Атаки Путіна мають характерну особливість: озвучено насторожуючу заяву про новий удар по Україні

Попри поступове потепління в Україні, ризик нового масштабного комбінованого удару з боку Росії залишається серйозним. Йдеться про можливі атаки із застосуванням ракет та ударних безпілотників, які ворог продовжує активно використовувати проти українських міст і критичної інфраструктури.

Фото: з відкритих джерел

Про це заявив військовий експерт, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов, аналізуючи останню хвилю повітряних атак. За його оцінкою, погодні умови не є визначальним чинником під час підготовки таких операцій. Набагато важливішим є обсяг ресурсів, які російська армія здатна накопичити для чергового масованого обстрілу.

Експерт підкреслює, що противник намагається не витрачати ракети поодиноко. Натомість ставка робиться на комплексні удари, коли одночасно запускається велика кількість повітряних цілей. Така тактика підвищує ймовірність прориву протиповітряної оборони та ураження запланованих об’єктів.

Окремо аналітик звернув увагу на різке зростання застосування керованих авіаційних бомб. За його словами, лише за одну добу було використано понад 300 КАБів — це рекордний показник за весь період повномасштабної війни. Основними цілями залишаються прифронтові території, а дальність ураження, що перевищує 100 кілометрів, фактично стала звичною практикою. На думку експерта, значна частина цього озброєння є модернізованими запасами ще радянського виробництва.

Щодо термінів нової атаки, Селезньов припускає, що вона може відбутися найближчим часом. Він звертає увагу на тенденцію, коли російські війська часто здійснюють масовані обстріли саме у вихідні дні, намагаючись застати зненацька та посилити психологічний тиск.

Як вже писали "Коментарі", у ніч проти 13 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження у двох районах міста. Попередньо відомо, що обійшлося без загиблих та поранених.