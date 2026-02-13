Атаки Путина имеют характерную особенность: озвучено настораживающее заявление о новом ударе по Украине

Несмотря на постепенное потепление в Украине, риск нового масштабного комбинированного удара со стороны России остается серьезным. Речь идет о возможных атаках с применением ракет и ударных беспилотников, которые враг продолжает активно использовать против украинских городов и критическую инфраструктуру.

Фото: из открытых источников

Об этом заявил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, анализируя последнюю волну воздушных атак. По его оценке, погодные условия не являются определяющим фактором при подготовке таких операций. Гораздо важнее объем ресурсов, которые российская армия способна накопить для очередного массированного обстрела.

Эксперт подчеркивает, что противник пытается не тратить ракеты в одиночку. В то же время ставка делается на комплексные удары, когда одновременно запускается большое количество воздушных целей. Такая тактика повышает вероятность прорыва противовоздушной обороны и поражения планируемых объектов.

Отдельно аналитик обратил внимание на резкий рост применения управляемых авиационных бомб. По его словам, только за одни сутки было использовано более 300 КАБов – это рекордный показатель за весь период полномасштабной войны. Основными целями остаются прифронтовые территории, а дальность поражения, превышающая 100 километров, фактически стала привычной практикой. По мнению эксперта, значительная часть этого вооружения — модернизированные запасы еще советского производства.

Относительно сроков новой атаки Селезнев предполагает, что она может состояться в ближайшее время. Он обращает внимание на тенденцию, когда российские войска часто совершают массированные обстрелы именно в выходные дни, пытаясь застать врасплох и усилить психологическое давление.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 13 февраля российские войска совершили очередную атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. В результате обстрела зафиксированы повреждения в двух районах города. Предварительно известно, что обошлось без погибших и раненых.