Атаки по НПЗ і паливна криза були марними: українців ошелешили новим планом Путіна в Україні

Попри заяви про можливість завершення війни до кінця року, реальних передумов для цього наразі немає. Головна причина – Кремль не демонструє готовності до справедливого миру, а російський диктатор Володимир Путін продовжує ухвалювати рішення, спираючись на викривлену інформацію. Таку думку в ефірі телеканалу "КИЇВ24" висловив політолог Максим Ялі.

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За словами експерта, навіть відчутні удари по російській економіці не змінюють логіку дій Кремля.

"Війна в Україні навряд чи завершиться до кінця року через відсутність реальної волі Росії до справедливого миру", – наголосив Ялі.

Політолог пояснив, що Путін не відчуває справжнього масштабу проблем усередині країни, оскільки найближче оточення формує для нього вигідну картину подій.

"Удари по російських НПЗ, паливна криза та втрати бізнесу не змінюють його рішень. Оточення подає Путіну спотворену картину, у якій Росія перемагає, а внутрішні проблеми залишаються незначними", – зазначив експерт.

На думку Ялі, саме ця інформаційна ізоляція російського президента є одним із ключових факторів, що не дозволяє Москві переглянути власну стратегію.

Тим часом в Україні продовжують говорити про можливість завершення активної фази війни. Начальник ГУР Кирило Буданов раніше повідомив, що президент Володимир Зеленський поставив завдання зробити все можливе, аби бойові дії завершилися до настання зими. Водночас низка експертів закликає не переоцінювати такі прогнози.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна навряд чи зможе отримати всі 300 ракет до зенітних комплексів Patriot ще до початку зими, попри активні переговори зі Сполученими Штатами та союзниками. Головною перепоною залишаються обмежені запаси самих США та час, необхідний для нарощування виробництва. На цьому наголосив військовий експерт Олександр Мусієнко.