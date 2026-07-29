Зеленський вимагає від Трампа 40% запасів США: озвучено тривожну заяву про проблеми для України



















Україна навряд чи зможе отримати всі 300 ракет до зенітних комплексів Patriot ще до початку зими, попри активні переговори зі Сполученими Штатами та союзниками. Головною перепоною залишаються обмежені запаси самих США та час, необхідний для нарощування виробництва. На цьому наголосив військовий експерт Олександр Мусієнко.

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За його словами, президент Володимир Зеленський послідовно просуває питання збільшення поставок ракет і паралельно веде переговори щодо прискорення ліцензування та запуску виробництва в Україні. Водночас цей процес не може дати миттєвого результату.

"Зараз обговорюється і пришвидшення ліцензій, і пришвидшення розгортання виробництва безпосередньо в Україні. Це дуже важливо, але на це потрібен час. Не все так швидко", – зазначив Мусієнко.

Експерт наголосив, що першочерговим завданням залишається передача Україні тих запасів ракет Patriot, які вже мають європейські союзники. Паралельно Сполучені Штати нарощують виробництво, однак нові потужності почнуть давати результат лише згодом.

За словами Мусієнка, Вашингтон має вже зараз формувати партії ракет, які можуть бути передані Україні до початку зимового періоду, коли російські масовані атаки по енергетичній інфраструктурі традиційно посилюються.

Водночас експерт звернув увагу на оцінки американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), згідно з якими після кампанії на Близькому Сході у США могло залишитися лише від 759 до 827 ракет Patriot. Це означає, що передача Україні 300 ракет вимагала б виділення майже 40% наявних запасів.

"Потрібно буде дуже серйозно попрацювати, щоб хоча б більшу частину цих ракет отримати. Але Україна працює над цим наполегливо", – підкреслив Мусієнко.

Портал "Коментарі" вже писав, що візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтону став важливим кроком для збереження стратегічного діалогу зі США, однак говорити про конкретні результати поки що зарано. Таку думку висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.