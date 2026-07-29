Зеленский требует от Трампа 40% запасов США: озвучено тревожное заявление о проблемах для Украины



















Украина вряд ли сможет получить все 300 ракет в зенитные комплексы Patriot еще до начала зимы, несмотря на активные переговоры с Соединенными Штатами и союзниками. Главной преградой остаются ограниченные запасы самих США и время, необходимое для наращивания производства. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

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По его словам, президент Владимир Зеленский последовательно продвигает вопрос увеличения поставок ракет и параллельно ведет переговоры по ускорению лицензирования и запуску производства в Украине. В то же время, этот процесс не может дать мгновенного результата.

"Сейчас обсуждается и ускорение лицензий, и ускорение развертывания производства непосредственно в Украине. Это очень важно, но на это нужно время. Не все так быстро", – отметил Мусиенко.

Эксперт подчеркнул, что первоочередной задачей остается передача Украине тех запасов ракет Patriot, которые уже есть у европейских союзников. Параллельно Соединенные Штаты наращивают производство, однако новые мощности начнут давать результат только позже.

По словам Мусиенко, Вашингтон должен уже сейчас формировать партии ракет, которые могут быть переданы Украине до начала зимнего периода, когда массовые российские атаки по энергетической инфраструктуре традиционно усиливаются.

В то же время эксперт обратил внимание на оценки американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), согласно которым после кампании на Ближнем Востоке в США могло остаться всего от 759 до 827 ракет Patriot. Это означает, что передача Украине 300 ракет потребовала бы выделения почти 40% имеющихся запасов.

"Предстоит очень серьезно поработать, чтобы хотя бы большую часть этих ракет получить. Но Украина работает над этим настойчиво", — подчеркнул Мусиенко.

Портал "Комментарии" уже писал , что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон стал важным шагом для сохранения стратегического диалога с США, однако говорить о конкретных результатах пока рано. Такое мнение высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.