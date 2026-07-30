Атаки по НПЗ и топливный кризис были напрасны: украинцев ошарашили новым планом Путина в Украине

Несмотря на заявления о возможности завершения войны до конца года, реальных предпосылок для этого нет. Главная причина – Кремль не демонстрирует готовность к справедливому миру, а российский диктатор Владимир Путин продолжает принимать решения, опираясь на искаженную информацию. Такое мнение в эфире телеканала "КИЕВ24" высказал политолог Максим Яли.

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По словам эксперта, даже ощутимые удары по российской экономике не меняют логику действий Кремля.

"Война в Украине вряд ли завершится до конца года из-за отсутствия реальной воли России к справедливому миру", – подчеркнул Яли.

Политолог объяснил, что Путин не испытывает подлинного масштаба проблем внутри страны, поскольку ближайшее окружение формирует для него выгодную картину событий.

"Удары по российским НПЗ, топливный кризис и потери бизнеса не меняют его решений. Окружение подает Путину искаженную картину, в которой Россия побеждает, а внутренние проблемы остаются незначительными", – отметил эксперт.

По мнению Яли, именно эта информационная изоляция российского президента является одним из ключевых факторов, не позволяющих Москве пересмотреть собственную стратегию.

Между тем, в Украине продолжают говорить о возможности завершения активной фазы войны. Начальник ГУР Кирилл Буданов ранее сообщил, что президент Владимир Зеленский поставил задачу сделать все возможное, чтобы боевые действия завершились до наступления зимы. В то же время ряд экспертов призывают не переоценивать такие прогнозы.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина вряд ли сможет получить все 300 ракет в зенитные комплексы Patriot еще до начала зимы, несмотря на активные переговоры с Соединенными Штатами и союзниками. Главной преградой остаются ограниченные запасы самих США и время, необходимое для наращивания производства. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко.