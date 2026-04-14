Атака з-під землі: ЗСУ зірвали зухвалу спробу прориву через газову трубу

29 окупантів намагалися зайти в тил на Сумщині, але потрапили в пастку десантників

14 квітня 2026, 13:20
Автор: Кравцев Сергей
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Сумській області українські військові запобігли нестандартній спробі проникнення російських сил у тил оборони. Бійці 71-а окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України знищили групу противника, яка намагалася використати газову інфраструктуру для прихованого маневру.

Спроба прориву росіян через газову трубу Фото: із відкритих джерел

Як повідомили у бригаді, всього в операції брали участь 29 російських військових. Вони розраховували непомітно проникнути за лінію оборони, скориставшись газовою трубою та складними погодними умовами, які обмежували видимість та ускладнювали спостереження.

Однак цей план було вчасно розкрито. Українські десантники виявили переміщення супротивника та завдали точкового удару, не дозволивши групі закріпитися чи розвинути наступ. В результаті вся диверсійна група була ліквідована.

Військові зазначають, що подібні спроби прихованого проникнення стають дедалі витонченішими. Використання інфраструктурних об'єктів, таких як труби або підземні комунікації, свідчить про спроби противника оминати класичні лінії оборони та діяти нестандартно.

Проте, як наголошують у підрозділі, ефективність розвідки та оперативна реакція дозволяють нейтралізувати навіть такі несподівані погрози. В умовах активних бойових дій на північно-східному напрямку українські сили продовжують утримувати позиції та припиняти будь-які спроби прориву.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, проте подібні епізоди демонструють, що навіть ретельно сплановані операції противника можуть бути зірвані завдяки координації та бойовому досвіду українських військових.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ЗСУ дали нове роз'яснення щодо просування росіян на Сумщині.




