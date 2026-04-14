Атака из-под земли: ВСУ сорвали дерзкую попытку прорыва через газовую трубу

В Сумской области украинские военные пресекли нестандартную попытку проникновения российских сил в тыл обороны. Бойцы 71-я отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины уничтожили группу противника, которая пыталась использовать газовую инфраструктуру для скрытого манёвра.

Попытка прорыва россиян через газовую трубу. Фото: из открытых источников

Как сообщили в бригаде, всего в операции участвовали 29 российских военных. Они рассчитывали незаметно проникнуть за линию обороны, воспользовавшись газовой трубой и сложными погодными условиями, которые ограничивали видимость и усложняли наблюдение.

Однако этот план был своевременно раскрыт. Украинские десантники обнаружили перемещение противника и нанесли точечный удар, не позволив группе закрепиться или развить наступление. В результате вся диверсионная группа была ликвидирована.

Военные отмечают, что подобные попытки скрытого проникновения становятся все более изощрёнными. Использование инфраструктурных объектов, таких как трубы или подземные коммуникации, свидетельствует о попытках противника обходить классические линии обороны и действовать нестандартно.

Тем не менее, как подчеркивают в подразделении, эффективность разведки и оперативная реакция позволяют нейтрализовать даже такие неожиданные угрозы. В условиях активных боевых действий на северо-восточном направлении украинские силы продолжают удерживать позиции и пресекать любые попытки прорыва.

Ситуация в регионе остаётся напряжённой, однако подобные эпизоды демонстрируют, что даже тщательно спланированные операции противника могут быть сорваны благодаря координации и боевому опыту украинских военных.

