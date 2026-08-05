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Атака на відомі бренди: PUMA попереджає про дефіцит товарів, а INTERTOP втратив величезні запаси продукції

Ракетний терор проти ритейлу: Росія знищила логістичні хаби PUMA, INTERTOP та склад запчастин Toyota

5 серпня 2026, 16:43
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Недилько Ксения

Масований повітряний удар російських окупантів по Київській області завдав катастрофічних збитків українському ритейлу та автосектору. Під прицілом ворога опинилися цивільні розподільчі центри, що призвело до повної руйнування майна та людських жертв.

Атака на відомі бренди: PUMA попереджає про дефіцит товарів, а INTERTOP втратив величезні запаси продукції

Фото з відкритих джерел

Агресор цілеспрямовано атакував майданчики відомих світових та українських брендів.

"Логістичний комплекс PUMA в Україні повністю знищений після російської атаки", — повідомили у представництві компанії, наголосивши на значних втратах продукції.

Атака на відомі бренди: PUMA попереджає про дефіцит товарів, а INTERTOP втратив величезні запаси продукції - фото 2

Менеджмент зауважив, що споживачі відчують серйозні наслідки цього нальоту, оскільки "найближчими тижнями, а можливо й місяцями, можливий дефіцит окремих товарів бренду". Окрім спортивного гіганта, величезні збитки зафіксували й інші оператори ринку одягу та взуття.

Повідомляється, що внаслідок влучань "також знищено один із найбільших складів INTERTOP, де зберігалися одяг, взуття, косметика та аксесуари". До переліку повністю зруйнованих об'єктів потрапив і автомобільний сектор, адже РФ також знищила склад автозапчастин Toyota.

Атака на відомі бренди: PUMA попереджає про дефіцит товарів, а INTERTOP втратив величезні запаси продукції - фото 2


Про пошкодження та втрату майна заявляли також "Нова Пошта", Rozetka, "Епіцентр" та інші компанії, які забезпечують щоденні потреби мільйонів українців. На превеликий жаль, атака забрала життя цивільних працівників, які перебували на змінах у складських приміщеннях. Офіційні представники однієї з найбільших продуктових мереж підтвердили трагічну інформацію.

Також в "Сільпо" повідомили, що шестеро їхніх працівників загинули на розподільчих центрах.

Атака на відомі бренди: PUMA попереджає про дефіцит товарів, а INTERTOP втратив величезні запаси продукції - фото 2


Ситуація на лівобережжі Київщини наразі виглядає вкрай складною для комерційного сектору. За даними моніторингових каналів, у Броварах знищені майже всі (!) склади, що повністю переформатує логістичну карту регіону.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 5 серпня Російська Федерація здійснила масштабну атаку на столицю та Київську область, застосувавши далекобійні дрони та високоточне наземне озброєння. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали великі цивільні логістичні комплекси, а серед мирного населення є численні жертви.



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