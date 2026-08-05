Атака на известные бренды: PUMA предупреждает о дефиците товаров, а INTERTOP потерял огромные запасы продукции

Массированный воздушный удар российских оккупантов по Киевской области нанес катастрофический ущерб украинскому ритейлу и автосектору. Под прицелом врага оказались гражданские распределительные центры, что привело к полному разрушению имущества и человеческих жертв.

Фото из открытых источников

Агрессор целенаправленно атаковал площадки известных мировых и украинских брендов.

"Логистический комплекс PUMA в Украине полностью уничтожен после российской атаки", — сообщили в представительстве компании, отметив значительные потери продукции.

Менеджмент отметил, что потребители ощутят серьезные последствия этого налета, поскольку "в ближайшие недели, а возможно и месяцы, возможен дефицит отдельных товаров бренда". Кроме спортивного гиганта, огромный ущерб зафиксировали и другие операторы рынка одежды и обуви.

Сообщается, что в результате попаданий "также уничтожен один из крупнейших складов INTERTOP, где хранились одежда, обувь, косметика и аксессуары". В список полностью разрушенных объектов попал и автомобильный сектор, ведь РФ также уничтожила склад автозапчастей Toyota.





О повреждении и потере имущества заявляли также Новая Почта, Rozetka, Эпицентр и другие компании, которые обеспечивают ежедневные потребности миллионов украинцев. К большому сожалению, атака унесла жизни гражданских работников, находившихся на переменах в складских помещениях. Официальные представители одной из самых крупных продуктовых сетей подтвердили трагическую информацию.

Также в "Сильпо" сообщили, что шесть их работников погибли на распределительных центрах.





Ситуация на левобережье Киевщины пока выглядит крайне сложной для коммерческого сектора. По данным мониторинговых каналов, в Броварах уничтожены почти все (!) склады, что полностью переформатирует логистическую карту региона.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 5 августа Российская Федерация совершила масштабную атаку на столицу и Киевскую область, применив дальнобойные дроны и высокоточное наземное вооружение. В результате обстрелов разрушений подверглись большие гражданские логистические комплексы, а среди мирного населения есть многочисленные жертвы.