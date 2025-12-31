"Атака" на резиденцію Путіна: на Заході розгромили відверту брехню Кремля щодо України

Німецьке видання Spiegel звертає увагу на численні невідповідності у твердженнях Росії щодо нібито атаки України на резиденцію Володимира Путіна у Валдаї. Журналісти відзначають, що джерело інформації викликає сумніви: про атаку заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який зазвичай не коментує подібні інциденти. Крім того, повідомлення з’явилося у контексті переговорів між президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським, після яких американський президент зазначив суттєвий прогрес у діалозі

Фото: з відкритих джерел

Автори матеріалу підкреслюють, що хоча Україна регулярно завдає ударів по російських об’єктах, основні атаки спрямовані на військові бази, об’єкти енергетичної інфраструктури та нафтопереробні підприємства. В історії повномасштабного вторгнення зафіксована лише одна атака на російську резиденцію — у 2023 році дрони вдарили по Кремлю, проте Україна тоді відкинула свою причетність.

Spiegel також наголошує, що Кремль не надав жодних підтверджуючих доказів атаки на резиденцію Путіна. Зокрема, не було опубліковано уламків збитих безпілотників, які зазвичай Москва демонструє після ударів по своїй території. До того ж губернатор Новгородської області Олександр Дронов повідомив про 23 збиті дрони 29 грудня, а загалом за два дні область зазнала атаки 41 БПЛА, що значно менше, ніж 91 безпілотник, про які заявив Лавров. Подібні цифри підтвердило й Міноборони РФ, що ставить під сумнів достовірність заяв міністра.

Видання відзначає, що настільки масштабних атак на Новгородську область раніше не спостерігалося. З початку 2025 року і до 11 грудня в регіоні було зафіксовано близько 80 ударів дронів. Крім того, резиденція Путіна характеризується як "вкрай невдячна ціль" через високу охорону. Аналіз супутникових знімків, проведений російським "Радіо Свобода", виявив щонайменше 12 систем протиповітряної оборони типу "Панцир-С1" на території об’єкта. Це робить будь-яку спробу атаки надзвичайно складною і малоймовірною.

