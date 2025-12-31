logo

Война с Россией "Атака" на резиденцию Путина: на Западе разгромили откровенную ложь Кремля в отношении Украины
НОВОСТИ

"Атака" на резиденцию Путина: на Западе разгромили откровенную ложь Кремля в отношении Украины

По оценкам экспертов, с военной точки зрения такая операция невозможна

31 декабря 2025, 09:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Немецкое издание Spiegel обращает внимание на многочисленные несоответствия в утверждениях России по поводу якобы атаки Украины на резиденцию Владимира Путина в Валдае. Журналисты отмечают, что источник информации вызывает сомнения: об атаке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, обычно не комментирующий подобные инциденты. Кроме того, сообщение появилось в контексте переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, после которых американский президент отметил значительный прогресс в диалоге.

"Атака" на резиденцию Путина: на Западе разгромили откровенную ложь Кремля в отношении Украины

Фото: из открытых источников

Авторы материала подчеркивают, что хотя Украина регулярно наносит удары по российским объектам, основные атаки направлены на военные базы, объекты энергетической инфраструктуры и нефтеперерабатывающие предприятия. В истории полномасштабного вторжения была зафиксирована лишь одна атака на российскую резиденцию — в 2023 году дроны ударили по Кремлю, однако Украина тогда отвергла свою причастность.

Spiegel также отмечает, что Кремль не предоставил никаких подтверждающих доказательств атаки на резиденцию Путина. В частности, не были опубликованы обломки сбитых беспилотников, которые обычно Москва демонстрирует после ударов по своей территории. К тому же губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил о 23 сбитых дронах 29 декабря, а всего за два дня область подверглась атаке 41 БПЛА, что значительно меньше, чем 91 беспилотник, о которых заявил Лавров. Подобные цифры подтвердило и Минобороны РФ, что подвергает сомнению достоверность заявлений министра.

Издание отмечает, что столь масштабных атак на Новгородскую область раньше не наблюдалось. С начала 2025 года и по 11 декабря в регионе было зафиксировано около 80 ударов дронов. Кроме того, резиденция Путина характеризуется как "крайне неблагодарная цель" из-за высокой охраны. Анализ спутниковых снимков, проведенный русским "Радио Свобода", выявил не менее 12 систем противовоздушной обороны типа "Панцирь-С1" на территории объекта. Это делает любую попытку атаки очень сложной и маловероятной.

Портал "Комментарии" уже писал, что Румыния официально присоединилась к международному механизму поддержки оборонного потенциала Украины PURL, который координируется США и поддерживается другими европейскими государствами. Об этом объявила министр иностранных дел Румынии Оана Цой.



