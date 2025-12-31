logo_ukra

Країна ЄС анонсувала кардинальне рішення щодо України: озвучено термінову заяву
НОВИНИ

Країна ЄС анонсувала кардинальне рішення щодо України: озвучено термінову заяву

У МЗС Румунії запевнили, що їхній внесок у PURL допоможе зміцнити довгостроковий мир в Україні

31 грудня 2025, 08:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Румунія офіційно приєдналася до міжнародного механізму підтримки оборонного потенціалу України PURL, який координується США та підтриманий іншими європейськими державами. Про це оголосила міністр закордонних справ Румунії Оана Цою.

Країна ЄС анонсувала кардинальне рішення щодо України: озвучено термінову заяву

Військова допомога Україні. Фото: 24 Канал

За її словами, уряд країни ухвалив рішення долучитися до ініціативи США щодо "Пріоритетного списку придбань для оборони України" з внеском у розмірі 50 мільйонів євро. Це рішення Румунія реалізує разом із іншими союзниками з Європи та державами, які надають підтримку Україні у цей критичний період.

Міністр зазначила, що внесок Румунії в PURL сприятиме зміцненню оборонного потенціалу України та, відповідно, тривалому миру в країні. Участь у цьому механізмі під егідою США також покликана підвищити безпеку всього регіону та повністю відповідає зобов’язанням Румунії у рамках НАТО і стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами.

Цою підкреслила, що останній дипломатичний діалог у США, за участю президента Дональда Трампа, лідерів європейських держав і президента України Володимира Зеленського, дав потужний імпульс для досягнення справедливого та стійкого миру. За її словами, Румунія сприяє не лише військовій підтримці, а і європейському та союзницькому дипломатичному діалогу, який зміцнює гарантії безпеки для України та регіону загалом.

Міністр також наголосила, що участь Румунії в механізмі PURL відображає стратегічний підхід держави до зміцнення обороноздатності союзників, а також демонструє готовність підтримувати Україну у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету. Внесок країни в PURL розглядається як важливий крок у спільних зусиллях щодо стабілізації ситуації та забезпечення безпеки на європейському континенті.

Портал "Коментарі" вже писав, що найближчим часом війна Росії проти України не зазнає кардинальних змін. Військовий експерт Олег Жданов висловив переконання, що РФ продовжить масштабні обстріли та атаки на фронті, попри проблеми з особовим складом і технікою. За його словами, Москва активно "вигрібає" ресурси з навчальних центрів і тилових структур, щоб поповнити війська на передовій.



