Країна ЄС анонсувала кардинальне рішення щодо України: озвучено термінову заяву

Румунія офіційно приєдналася до міжнародного механізму підтримки оборонного потенціалу України PURL, який координується США та підтриманий іншими європейськими державами. Про це оголосила міністр закордонних справ Румунії Оана Цою.

Військова допомога Україні. Фото: 24 Канал

За її словами, уряд країни ухвалив рішення долучитися до ініціативи США щодо "Пріоритетного списку придбань для оборони України" з внеском у розмірі 50 мільйонів євро. Це рішення Румунія реалізує разом із іншими союзниками з Європи та державами, які надають підтримку Україні у цей критичний період.

Міністр зазначила, що внесок Румунії в PURL сприятиме зміцненню оборонного потенціалу України та, відповідно, тривалому миру в країні. Участь у цьому механізмі під егідою США також покликана підвищити безпеку всього регіону та повністю відповідає зобов’язанням Румунії у рамках НАТО і стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами.

Цою підкреслила, що останній дипломатичний діалог у США, за участю президента Дональда Трампа, лідерів європейських держав і президента України Володимира Зеленського, дав потужний імпульс для досягнення справедливого та стійкого миру. За її словами, Румунія сприяє не лише військовій підтримці, а і європейському та союзницькому дипломатичному діалогу, який зміцнює гарантії безпеки для України та регіону загалом.

Міністр також наголосила, що участь Румунії в механізмі PURL відображає стратегічний підхід держави до зміцнення обороноздатності союзників, а також демонструє готовність підтримувати Україну у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету. Внесок країни в PURL розглядається як важливий крок у спільних зусиллях щодо стабілізації ситуації та забезпечення безпеки на європейському континенті.

