Страна ЕС анонсировала кардинальное решение по Украине: озвучено срочное заявление

Румыния официально присоединилась к международному механизму поддержки оборонного потенциала Украины PURL, координируемому США и поддержанному другими европейскими государствами. Об этом объявила министр иностранных дел Румынии Оана Цой.

Военная помощь Украине. Фото: 24 Канал

По ее словам, правительство страны приняло решение присоединиться к инициативе США по "Приоритетному списку приобретений для обороны Украины" с вкладом в размере 50 миллионов евро. Это решение Румыния реализует вместе с другими союзниками из Европы и государствами, оказывающими поддержку Украине в этот критический период.

Министр отметила, что вклад Румынии в PURL будет способствовать укреплению оборонного потенциала Украины и, соответственно, продолжительному миру в стране. Участие в этом механизме под эгидой США также призвано повысить безопасность всего региона и полностью отвечает обязательствам Румынии в рамках НАТО и стратегическому партнерству с Соединенными Штатами.

Это подчеркнула, что последний дипломатический диалог в США, с участием президента Дональда Трампа, лидеров европейских государств и президента Украины Владимира Зеленского, дал мощный импульс для достижения справедливого и устойчивого мира. По ее словам, Румыния способствует не только военной поддержке, но и европейскому и союзническому дипломатическому диалогу, укрепляющему гарантии безопасности для Украины и региона в целом.

Министр отметила, что участие Румынии в механизме PURL отражает стратегический подход государства к укреплению обороноспособности союзников, а также демонстрирует готовность поддерживать Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета. Вклад страны в PURL рассматривается как важный шаг в совместных усилиях по стабилизации ситуации и обеспечению безопасности на европейском континенте.

