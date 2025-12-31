logo

Страна ЕС анонсировала кардинальное решение по Украине: озвучено срочное заявление
НОВОСТИ

Страна ЕС анонсировала кардинальное решение по Украине: озвучено срочное заявление

В МИД Румынии заверили, что их вклад в PURL поможет укрепить долгосрочный мир в Украине.

31 декабря 2025, 08:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Румыния официально присоединилась к международному механизму поддержки оборонного потенциала Украины PURL, координируемому США и поддержанному другими европейскими государствами. Об этом объявила министр иностранных дел Румынии Оана Цой.

Страна ЕС анонсировала кардинальное решение по Украине: озвучено срочное заявление

Военная помощь Украине. Фото: 24 Канал

По ее словам, правительство страны приняло решение присоединиться к инициативе США по "Приоритетному списку приобретений для обороны Украины" с вкладом в размере 50 миллионов евро. Это решение Румыния реализует вместе с другими союзниками из Европы и государствами, оказывающими поддержку Украине в этот критический период.

Министр отметила, что вклад Румынии в PURL будет способствовать укреплению оборонного потенциала Украины и, соответственно, продолжительному миру в стране. Участие в этом механизме под эгидой США также призвано повысить безопасность всего региона и полностью отвечает обязательствам Румынии в рамках НАТО и стратегическому партнерству с Соединенными Штатами.

Это подчеркнула, что последний дипломатический диалог в США, с участием президента Дональда Трампа, лидеров европейских государств и президента Украины Владимира Зеленского, дал мощный импульс для достижения справедливого и устойчивого мира. По ее словам, Румыния способствует не только военной поддержке, но и европейскому и союзническому дипломатическому диалогу, укрепляющему гарантии безопасности для Украины и региона в целом.

Министр отметила, что участие Румынии в механизме PURL отражает стратегический подход государства к укреплению обороноспособности союзников, а также демонстрирует готовность поддерживать Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета. Вклад страны в PURL рассматривается как важный шаг в совместных усилиях по стабилизации ситуации и обеспечению безопасности на европейском континенте.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ближайшее время война России против Украины не претерпевает кардинальных изменений. Военный эксперт Олег Жданов убежден, что РФ продолжит масштабные обстрелы и атаки на фронте, несмотря на проблемы с личным составом и техникой. По его словам, Москва активно "выгребает" ресурсы из учебных центров и тыловых структур, чтобы пополнить войска на передовой.



