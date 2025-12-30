«Атака на Путіна»: українська розвідка назвала докази брехні РФ

У Службі зовнішньої розвідки України наголосили, що Росія здійснює інформаційну операцію для зриву досягнутих між президентами України та США домовленостей.

Саме для цього РФ звинувачує Україну в нібито спробі атаки по резиденції диктатора Володимира Путіна з використанням 91 БпЛА.

Операція розпочалася з відповідної заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова й була розтиражована кремлівськими пропагандистами, повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Протягом двох годин після заяви Лаврова сказані ним наративи підхопили та розвинули інші російські спікери.

"Така оперативність та скоординованість свідчить про те, що операція проводилась на виконання вказівок путіна та відповідно до затверджених АП рф "темників", — йдеться у повідомленні.

У СЗР також назвали низку доказів, які свідчать, що інформація про нібито атаку на резиденцію Путіна є фейком.

Зокрема, 29 грудня жителі Новгородської області не повідомляли про атаку БпЛА та її наслідки.

"Зараз бачимо, як кремль намагається виправити ситуацію, поширюючи в російських соцмережах (Вконтакте) фейкові повідомлення від імені нібито жителів міста Валдай", — зазначили в розвідці.

Окрім того, в СЗР вказали на відсутність фактичних доказів — уламків, фото та відео збитих БпЛА, які Кремль не може представити вже добу після початку інформаційної операції.

"Але потрібні "докази" можуть підвезти найближчим часом", — припустили в СЗР.

Українська розвідка також нагадала, що російське міноборони двічі корегувало опубліковані зведення для відповідності наративам Кремля. Так, спочатку повідомили про 18 зафіксованих безпілотників, потім їх кількість збільшилась до 23.

У СЗР також нагадали, що РФ уже не вперше бездоказово та навмисно маніпулює темою атаки Сил оборони України на російські об’єкти.

"У травні 2023 року – повідомляла про атаку безпілотників на кремль. У травні 2025 року – вказувала, що під час візиту до Курської області гелікоптер путіна нібито потрапив в "епіцентр атаки БпЛА". У подальшому джерела в російському уряді підтвердили, що це була постановка", — йдеться у повідомленні.

Нинішній фейк із "атакою" на Валдай у СЗР України називають нервовою реакцією РФ на досягнутий за підсумками переговорів президентів України та США у Мар-а-Лаго прогрес.

"У подальшому росія використовуватиме тему "атаки по Валдаю" для виправдання посилення своєї переговорної позиції, майбутніх комбінованих атак по Україні на новорічні свята та дискредитації українського керівництва", — додали у зовнішній розвідці.

Як повідомляв портал "Коментарі", заяви російського керівництва щодо нібито замаху на Володимира Путіна, які набули широкого розголосу, були розкриті як частина інформаційної війни. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) провели аналіз ситуації навколо повідомлень про "атаку" на резиденцію російського президента на Валдаї і дійшли висновку, що реальних доказів цього інциденту немає.