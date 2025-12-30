«Атака на Путина»: украинская разведка назвала доказательства лжи РФ

В Службе внешней разведки Украины отметили, что Россия осуществляет информационную операцию по срыву достигнутых между президентами Украины и США договоренностей.

Именно для этого РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки по резиденции диктатора Владимира Путина с использованием 91 БПЛА.

Операция началась с соответствующего заявления главы МИД России Сергея Лаврова и была растиражирована кремлевскими пропагандистами, сообщили в Службе внешней разведки.

В течение двух часов после заявления Лаврова сказанные им нарративы подхватили и развили другие российские спикеры.

"Такая оперативность и скоординированность свидетельствует о том, что операция проводилась во исполнение указаний путина и в соответствии с утвержденными АП РФ "темниками", — говорится в сообщении.

В СВР также назвали ряд доказательств, свидетельствующих, что информация о якобы атаке на резиденцию Путина является фейком.

В частности, 29 декабря жители Новгородской области не сообщали об атаке БпЛА и ее последствиях.

"Сейчас мы видим, как кремль пытается исправить ситуацию, распространяя в российских соцсетях (Вконтакте) фейковые сообщения от имени якобы жителей города Валдай", — отметили в разведке.

Кроме того, в СВР отметили отсутствие фактических доказательств — обломков, фото и видео сбитых БпЛА, которые Кремль не может представить уже сутки после начала информационной операции.

"Но нужные "доказательства" могут подвезти в ближайшее время", — предположили в СВР.

Украинская разведка также напомнила, что российские минобороны дважды корректировали опубликованные сводки для соответствия нарративам Кремля. Так, сначала сообщили о 18 зафиксированных беспилотниках, затем их количество увеличилось до 23.

В СВР также напомнили, что РФ уже не в первый раз бездоказательно и намеренно манипулирует темой атаки Сил обороны Украины на российские объекты.

"В мае 2023 года – сообщала об атаке беспилотников на кремль. В мае 2025 года – указывала, что во время визита в Курскую область вертолет путина якобы попал в "эпицентр атаки БпЛА". В дальнейшем источники в российском правительстве подтвердили, что это была постановка", – говорится в сообщении.

Нынешний фейк с атакой на Валдай в СВР Украины называет нервной реакцией РФ на достигнутый по итогам переговоров президентов Украины и США в Мар-а-Лаго прогресс.

"В дальнейшем россия будет использовать тему "атаки по Валдаю" для оправдания усиления своей переговорной позиции, будущих комбинированных атак по Украине на новогодние праздники и дискредитации украинского руководства", — добавили во внешней разведке.

Как сообщал портал "Комментарии", заявления российского руководства относительно якобы покушения на Владимира Путина, получившие широкую огласку, были раскрыты как часть информационной войны. Аналитики Института изучения войны (ISW) провели анализ ситуации вокруг сообщений об "атаке" на резиденцию российского президента на Валдае и пришли к выводу, что реальных доказательств этого инцидента нет.