Атак РФ стане у рази більше: у Раді зробили жорстку заяву через задум союзників

Україна продовжує домагатися від партнерів додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot, оскільки Росія збільшує інтенсивність застосування балістичного озброєння. Водночас доступних Україні запасів недостатньо для повноцінного прикриття міст. Про це заявив народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

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За його словами, Київ не припиняє переговорів із Вашингтоном, намагаючись переконати американську сторону збільшити обсяги постачання. Особливо гостро питання постало через масштабування російського виробництва балістичних ракет та зростання кількості ударів по українських містах.

"Ми продовжуємо переконувати американських партнерів, що саме Україні ці ракети зараз потрібні найбільше. У нас триває гаряча фаза війни, і ми повинні захищати цивільне населення. Поставки зі США залишаються, але їхня кількість не відповідає нашим потребам", — зазначив Чернєв.

Паралельно Україна намагається отримати додаткові перехоплювачі з європейських країн. За словами нардепа, Київ не очікує, що союзники передадуть усі свої запаси, однак розраховує хоча б на частину ракет. Переговори ведуться і з іншими державами, які експлуатують Patriot, хоча вибір таких країн обмежений.

Чернєв наголосив, що довгостроковим рішенням має стати створення власної системи протидії балістичним ракетам. До відповідної коаліції вже долучилися десять держав.

"Ми маємо стати максимально незалежними від одного постачальника. Потрібна модульна ракета з взаємозамінними компонентами. Робота над цим триває, і сподіваюся, що невдовзі ми побачимо прототипи та тестові зразки", — сказав парламентар.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно близько 5% запасу ракет-перехоплювачів Patriot, який залишився у США, щоб пройти майбутню зиму. Для ефективного знищення російських балістичних ракет, за його словами, необхідно близько 10%. Водночас політолог Олексій Буряченко вважає, що самі відсотки не дають можливості оцінити реальні потреби України.