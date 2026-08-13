Атак РФ станет в разы больше: в Раде сделали жесткое заявление по замыслу союзников

Украина продолжает добиваться партнеров дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot, поскольку Россия увеличивает интенсивность применения баллистического вооружения. В то же время, доступных Украине запасов недостаточно для полноценного прикрытия городов. Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

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По его словам, Киев не прекращает переговоры с Вашингтоном, пытаясь убедить американскую сторону увеличить объемы поставок. Особенно остро вопрос возник из-за масштабирования российского производства баллистических ракет и роста количества ударов по украинским городам.

"Мы продолжаем убеждать американских партнеров, что именно Украине эти ракеты сейчас нужны больше всего. У нас продолжается горячая фаза войны, и мы должны защищать гражданское население. Поставки из США остаются, но их количество не отвечает нашим потребностям", — отметил Чернев.

Параллельно Украина пытается получить дополнительные перехватчики из европейских стран. По словам нардепа, Киев не ожидает, что союзники передадут все свои запасы, однако рассчитывает хотя бы на часть ракет. Переговоры ведутся и с другими государствами, эксплуатирующими Patriot, хотя выбор таких стран ограничен.

Чернев подчеркнул, что долгосрочным решением должно стать создание собственной системы противодействия баллистическим ракетам. В соответствующую коалицию уже присоединились десять государств.

"Мы должны стать максимально независимыми от одного поставщика. Нужна модульная ракета с взаимозаменяемыми компонентами. Работа над этим продолжается, и надеюсь, что скоро мы увидим прототипы и тестовые образцы", — сказал парламентарий.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно около 5% запаса ракет-перехватчиков Patriot, оставшегося в США, чтобы пройти будущую зиму. Для эффективного уничтожения российских баллистических ракет необходимо около 10%. В то же время, политолог Алексей Буряченко считает, что сами проценты не дают возможности оценить реальные потребности Украины.