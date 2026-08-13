Зеленський вкотре допустив жорсткий промах зі США: експерт попередив про найгірші наслідки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно близько 5% запасу ракет-перехоплювачів Patriot, який залишився у США, щоб пройти майбутню зиму. Для ефективного знищення російських балістичних ракет, за його словами, необхідно близько 10%. Водночас політолог Олексій Буряченко вважає, що самі відсотки не дають можливості оцінити реальні потреби України.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

Експерт зазначив, що Вашингтон не розкриває актуальний обсяг власних запасів, тоді як виробництво перехоплювачів залишається обмеженим. Одночасно Росія нарощує виробництво балістики та збільшує інтенсивність ударів по українських містах.

"Ми не знаємо, про які саме відсотки говорить президент, адже невідомо, скільки ракет реально залишилося у США. Якщо умовно взяти тисячу перехоплювачів, то 10% — це лише сто ракет. За нинішньої інтенсивності російських обстрілів цього може не вистачити навіть до початку зими. До того ж ми не знаємо, яких темпів виробництва балістичних ракет до того часу досягне Росія", — пояснив Буряченко.

За його словами, дефіцит стосується не лише американських запасів. Інші держави також не можуть швидко наростити виробництво Patriot до необхідного рівня. Тому Україні доведеться шукати комплексне рішення.

Буряченко вважає, що Києву потрібно одночасно домовлятися із союзниками про нові поставки, розвивати власну антибалістичну зброю та шукати можливості для знищення російських пускових комплексів.

"Не варто зациклюватися на 5 чи 10 відсотках американських запасів, тому що правдивої відповіді ми тут не отримаємо. Потрібно діяти асиметрично: не тільки збивати ракети, які летять із Росії, а й працювати по пускових установках. Для цього необхідні якісна розвідка, далекобійні засоби та власна балістика", — наголосив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Володимир Зеленський заявив, що задоволений результатами 40-денної операції впливу на Росію. Її завданням було посилити тиск на Кремль і створити умови, за яких Москва погодилася б на мирні переговори. Однак колишній міністр соціальної політики Андрій Рева закликав оцінювати кампанію не за кількістю уражених російських об'єктів, а за її кінцевою метою.