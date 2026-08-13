«Чим він задоволений?»: Зеленського рознесли за жорсткий обман про 40 днів ударів по РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що задоволений результатами 40-денної операції впливу на Росію. Її завданням було посилити тиск на Кремль і створити умови, за яких Москва погодилася б на мирні переговори. Однак колишній міністр соціальної політики Андрій Рева закликав оцінювати кампанію не за кількістю уражених російських об'єктів, а за її кінцевою метою.

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За словами Реви, Україна справді завдала Росії відчутної шкоди, атакуючи нафтопереробні підприємства, склади та логістичні об'єкти. Це створило проблеми з паливом і додатковий тиск на економіку РФ. Проте стратегічного результату, на думку ексміністра, поки немає.

"Кінцевою метою операції було примусити Росію піти на мирну угоду з Україною. Ця мета виконана чи ні? Росія погодилася на переговори на наших умовах? Ми чули, що позиція Росії залишається незмінною. Тобто публічно заявлена мета — примусити Росію сісти за стіл переговорів — не досягнута. Тому виникає питання до Володимира Олександровича: чим саме він задоволений і якими результатами цієї операції?" — заявив Рева.

Він також застеріг від надмірної уваги до російських втрат. Навіть масштабні пошкодження НПЗ, складів та іншої інфраструктури, за його словами, не означають критичного ослаблення РФ.

"Можна говорити про 14 нафтопереробних заводів, які горіли, про знищені склади та дефіцит бензину. Але є й зворотний список. Навіть якщо наші втрати менші, треба враховувати різницю в масштабах. Для Росії це боляче, але не смертельно", — пояснив ексміністр.

Рева наголосив, що для України взаємний обмін ударами є значно небезпечнішим через менші територію та кількість критично важливих об'єктів. Знищення великого порту чи логістичного вузла може мати для Києва наслідки, які Москва здатна компенсувати завдяки своїм масштабам.

"Для нас будь-який пропущений удар може бути набагато болючішим, ніж удар по Росії, тому що Росія просто більша за Україну. Тому розмін ударами вигідний тому, хто масивніший", — підсумував Рева.

Портал "Коментарі" вже писав, що віце-президент США Джей Ді Венс особисто просив президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по танкерах, які перевозять нафту з Новоросійського терміналу. Йдеться про сировину, що надходить через Каспійський трубопровідний консорціум. На думку політолога Євгена Магди, така позиція Вашингтона значною мірою пояснюється економічними інтересами Сполучених Штатів.