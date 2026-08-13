Президент Владимир Зеленский заявил, что удовлетворен результатами 40-дневной операции влияния на Россию. Ее задачей было усилить давление на Кремль и создать условия, при которых Москва согласилась бы на мирные переговоры. Однако бывший министр социальной политики Андрей Рева призвал оценивать кампанию не по количеству пораженных российских объектов, а по ее конечной цели.

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По словам Ревы, Украина действительно нанесла России ощутимый ущерб, атакуя нефтеперерабатывающие предприятия, склады и логистические объекты. Это создало проблемы с топливом и дополнительное давление на экономику РФ. Однако стратегического результата, по мнению эксминистра, пока нет.

"Конечной целью сделки было заставить Россию пойти на мирное соглашение с Украиной. Эта цель выполнена или нет? Россия согласилась на переговоры в наших условиях? Мы слышали, что позиция России остается неизменной. То есть публично заявленная цель – заставить Россию сесть за стол переговоров – не достигнута. Поэтому возникает вопрос к Владимиру Александровичу: чем именно он доволен и какими результатами этой операции? – заявил Рева.

Он также предостерег от чрезмерного внимания к российским потерям. Даже масштабные повреждения НПЗ, складов и другой инфраструктуры, по его словам, не означают критическое ослабление РФ.

"Можно говорить о 14 горевших нефтеперерабатывающих заводах, об уничтоженных складах и дефиците бензина. Но есть обратный список. Даже если наши потери меньше, нужно учитывать разницу в масштабах. Для России это больно, но не смертельно", – объяснил эксминистр.

Рева подчеркнул, что для Украины взаимный обмен ударами значительно опаснее из-за меньших территорий и количества критически важных объектов. Уничтожение крупного порта или логистического узла может иметь для Киева последствия, которые Москва способна компенсировать благодаря своим масштабам.

"Для нас любой пропущенный удар может быть гораздо болезненнее удара по России, потому что Россия просто больше Украины. Поэтому размен ударами выгоден тому, кто более массивный", — подытожил Рева.

Портал "Комментарии" уже писал , что вице-президент США Джей Ди Венс лично просил президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по танкерам, перевозящим нефть из Новороссийского терминала. Речь идет о сырье, поступающем через Каспийский трубопроводный консорциум. По мнению политолога Евгения Магды, подобная позиция Вашингтона в значительной степени объясняется экономическими интересами Соединенных Штатов.