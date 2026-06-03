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Армія робить ставку на швидкість: ЗСУ отримають рекордну партію потужної техніки

Міноборони втричі збільшило закупівлю техніки для фронту, а конкуренція між постачальниками дозволила заощадити мільйони

3 червня 2026, 14:30
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Кравцев Сергей

Українська армія готується одержати найбільшу за час повномасштабної війни партію мотоциклів. Міністерство оборони повідомило про укладання контрактів на постачання близько 1500 одиниць техніки для потреб Сил оборони, що майже втричі перевищує обсяг аналогічних закупівель минулого року.

Армія робить ставку на швидкість: ЗСУ отримають рекордну партію потужної техніки

ЗСУ на мотоциклах. Фото: з відкритих джерел

Як зазначили у відомстві, закупівлю провело Агентство оборонних закупівель ДОП. Особливістю тендеру стала участь одразу шести компаній, що дозволило створити високу конкуренцію між постачальниками та досягти суттєвого зниження вартості контракту.

За словами директора агентства Арсена Жумадилова, завдяки конкуренції державі вдалося заощадити майже 12 мільйонів гривень. Вивільнені кошти можуть бути спрямовані на додаткове забезпечення українських підрозділів іншими видами необхідного обладнання.

У Міноборони наголошують, що мотоцикли залишаються одним із найбільш затребуваних транспортних засобів на фронті. В умовах постійної загрози з боку безпілотників, складної логістики та бездоріжжя компактна техніка дозволяє швидко переміщати особовий склад, доставляти вантажі та виконувати розвідувальні завдання.

Військові зазначають, що мобільність стає одним із ключових факторів виживання підрозділів на сучасному полі бою. Якщо раніше основна ставка робилася на бронетехніку та важкий транспорт, то зараз все більшого значення набувають легкі та маневрені засоби пересування.

Рекордна закупівля свідчить про те, що українське командування продовжує адаптувати логістику та тактику до реалій сучасної війни. Нова партія техніки має суттєво посилити можливості підрозділів на найскладніших ділянках фронту та підвищити швидкість реагування у бойових умовах.

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Джерело: https://www.blue-bird.tech/news/nasha-kompaniya-rozroblyatime-ukrayinski-kabi-kompaniya-vidkrivaye-vlasne-konstruktorske-byuro/
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