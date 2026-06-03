Армия делает ставку на скорость: ВСУ получат рекордную партию мощной техники

Украинская армия готовится получить крупнейшую за время полномасштабной войны партию мотоциклов. Министерство обороны сообщило о заключении контрактов на поставку около 1500 единиц техники для нужд Сил обороны, что почти втрое превышает объем аналогичных закупок прошлого года.

ВСУ на мотоциклах. Фото: из открытых источников

Как отметили в ведомстве, закупку провело Агентство оборонных закупок ДОТ. Особенностью тендера стало участие сразу шести компаний, что позволило создать высокую конкуренцию между поставщиками и добиться существенного снижения стоимости контракта.

По словам директора агентства Арсена Жумадилова, благодаря конкуренции государству удалось сэкономить почти 12 миллионов гривен. Высвободившиеся средства могут быть направлены на дополнительное обеспечение украинских подразделений другими видами необходимого оборудования.

В Минобороны подчеркивают, что мотоциклы остаются одним из наиболее востребованных транспортных средств на фронте. В условиях постоянной угрозы со стороны беспилотников, сложной логистики и бездорожья компактная техника позволяет быстро перемещать личный состав, доставлять грузы и выполнять разведывательные задачи.

Военные отмечают, что мобильность становится одним из ключевых факторов выживания подразделений на современном поле боя. Если раньше основная ставка делалась на бронетехнику и тяжелый транспорт, то сейчас все большее значение приобретают легкие и маневренные средства передвижения.

Рекордная закупка свидетельствует о том, что украинское командование продолжает адаптировать логистику и тактику к реалиям современной войны. Новая партия техники должна существенно усилить возможности подразделений на наиболее сложных участках фронта и повысить скорость реагирования в боевых условиях.

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