Командующий Нацгвардии сделал откровенное признание о кадровом кризисе в ВСУ

Украинская армия продолжает сталкиваться с серьезными кадровыми вызовами, среди которых одним из ключевых остается нехватка подготовленных командиров и офицеров. Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, комментируя ситуацию с комплектованием войска в условиях полномасштабной войны.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Фото: из открытых источников

По его словам, проблема напрямую связана с тем, что основу нынешней армии составляют мобилизованные граждане, многие из которых до службы не имели никакого военного опыта. Пивненко отметил, что невозможно мгновенно сформировать профессиональный командный состав из людей, которые еще недавно работали в гражданских профессиях.

Командующий подчеркнул, что сегодня до 80% личного состава украинского войска составляют мобилизованные. Это делает армию отражением общества со всеми его сильными и слабыми сторонами. Среди военнослужащих есть талантливые и инициативные люди, но одновременно возникают проблемы, связанные с дисциплиной, ответственностью и подготовкой кадров.

По словам Пивненко, именно поэтому особое значение приобретает система внутреннего контроля и безопасности, которая позволяет своевременно выявлять риски и реагировать на возможные нарушения.

В то же время командующий считает более эффективным механизм добровольного рекрутинга, когда человек самостоятельно выбирает военную специальность и направление службы. Такой подход, по его мнению, позволяет лучше использовать способности новобранцев и повышает мотивацию военнослужащих.

Однако пока рекрутинговые программы не способны полностью закрыть потребности армии. Несмотря на постепенный рост интереса к ним, основная нагрузка по комплектованию подразделений по-прежнему остается на мобилизационной системе.

Отдельно Пивненко высказался о перспективах демобилизации. По его оценке, после завершения активных боевых действий стране потребуется еще около года для стабилизации ситуации и поэтапного возвращения военнослужащих к гражданской жизни.

Эти заявления стали одним из наиболее откровенных описаний кадровой ситуации в украинских Силах обороны за последнее время и вновь привлекли внимание к вопросу подготовки нового поколения военных командиров в условиях затяжной войны.

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