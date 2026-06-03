Командувач Нацгвардії зробив відверте зізнання про кадрову кризу у ЗСУ

Українська армія продовжує стикатися з серйозними кадровими викликами, серед яких одним із ключових залишається нестача підготовлених командирів та офіцерів. Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, коментуючи ситуацію з комплектуванням війська в умовах повномасштабної війни.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Фото: з відкритих джерел

За його словами, проблема безпосередньо пов'язана з тим, що основу нинішньої армії складають мобілізовані громадяни, багато з яких до служби не мали жодного військового досвіду. Півненко зазначив, що неможливо миттєво сформувати професійний командний склад із людей, які ще нещодавно працювали у цивільних професіях.

Командувач наголосив, що сьогодні до 80% особового складу українського війська становлять мобілізовані. Це робить армію відображенням суспільства з усіма його сильними та слабкими сторонами. Серед військовослужбовців є талановиті та ініціативні люди, але одночасно виникають проблеми, пов'язані з дисципліною, відповідальністю та підготовкою кадрів.

За словами Півненка, саме тому особливого значення набуває система внутрішнього контролю та безпеки, яка дозволяє своєчасно виявляти ризики та реагувати на можливі порушення.

У той же час командувач вважає більш ефективним механізм добровільного рекрутингу, коли людина самостійно обирає військову спеціальність та напрямок служби. Такий підхід, на його думку, дозволяє краще використовувати здібності новобранців та підвищує мотивацію військовослужбовців.

Однак поки що рекрутингові програми не здатні повністю закрити потреби армії. Незважаючи на поступове зростання інтересу до них, основне навантаження по комплектуванню підрозділів, як і раніше, залишається на мобілізаційній системі.

Окремо Півненко висловився про перспективи демобілізації. За його оцінкою, після завершення активних бойових дій країні знадобиться ще близько року для стабілізації ситуації та поетапного повернення військовослужбовців до громадянського життя.

Ці заяви стали одним із найбільш відвертих описів кадрової ситуації в українських Силах оборони останнім часом та знову привернули увагу до питання підготовки нового покоління військових командирів в умовах затяжної війни.

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