На південному напрямку російські війська активізували використання тактики бронетанкових проривів у супроводі великої кількості піхоти.

Наступ РФ на півдні (фото з відкритих джерел)

Як повідомив у ефірі телемарафону речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, через це українським підрозділам складніше вибивати розосереджені ворожі групи з населених пунктів.

За його словами, замість малих штурмових груп росіяни іноді використовують колони з однієї-двох одиниць бронетехніки та вантажівок, заповнених 25-30 піхотинцями. Вони намагаються прорватися в населений пункт і розосередитися в будівлях, свідомо жертвуючи технікою заради просування живої сили.

Волошин додав, що спробу такої атаки окупанти здійснили і сьогодні біля Вербового: два танки, дві бойові машини та кілька вантажівок намагалися зайти в населений пункт, проте українські сили знищили техніку. Частина піхоти все ж розосередилася, тому тривають зачистки.

Речник наголосив, що ліквідація таких груп є складним завданням, адже противник ховається в місцевій забудові та веде вогонь з укриттів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що пропагандист Володимир Соловйов серед солдатів ЗС РФ підняв російський прапор на центральній площі Покровська і заявив, що російська армія повністю контролює місто.

У зведенні Генштабу ЗСУ за 12 грудня повідомляється, що на Покровському напрямку бої все ще продовжуються. За даними DeepState, північна частина міста, як і раніше, залишається в "сірій зоні". "Зеленський записав відео, в якому заявив, що знаходиться у Куп'янську – на околиці міста, біля однойменної стели. На відміну від фейкового фюрера, команда Соловйов Live публікує кадри з центру звільнених міст, а не на підступах до них: фотографія на площі Шибанкова, місто Красноармійськ ДНР", – пише путініст.

