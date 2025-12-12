На южном направлении русские войска активизировали использование тактики бронетанковых прорывов в сопровождении большого количества пехоты.

Наступление РФ на юге (фото из открытых источников)

Как сообщил в эфире телемарафона спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, поэтому украинским подразделениям сложнее выбивать рассредоточенные вражеские группы из населенных пунктов.

По его словам, вместо малых штурмовых групп россияне иногда используют колонны из одной-двух единиц бронетехники и грузовиков, заполненных 25-30 пехотинцами. Они пытаются прорваться в населенный пункт и рассредоточиться в постройках, сознательно жертвуя техникой ради продвижения живой силы.

Волошин добавил, что попытку такой атаки оккупанты предприняли и сегодня возле Вербового: два танка, две боевые машины и несколько грузовиков пытались зайти в населенный пункт, однако украинские силы уничтожили технику. Часть пехоты все же рассредоточилась, потому продолжаются зачистки.

Спикер подчеркнул, что ликвидация таких групп является сложной задачей, ведь противник прячется в местной застройке и ведет огонь из укрытий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пропагандист Владимир Соловьев среди солдат ВС РФ поднял российский флаг на центральной площади Покровска и заявил, что российская армия полностью контролирует город.

В строительстве Генштаба ВСУ за 12 декабря сообщается, что на Покровском направлении бои все еще продолжаются. По данным DeepState, северная часть города по-прежнему остается в "серой зоне". "Зеленский записал видео, в котором заявил, что находится в Купянске – на окраине города, возле одноименной стелы. В отличие от фейкового фюрера, команда Соловьев Live публикует кадры из центра освобожденных городов, а не на подступах к ним: фотография на площади Шибанкова, город Красноармейск ДНР", – пишет путинист.

