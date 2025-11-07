Армія РФ активно використовує новий винахід, який став проблемою для ЗСУ

Рубрики
Російсько-українська війна принесла на поле бою низку новацій, серед яких — масове використання так званих термоплащів у лавах російської армії. Про це йдеться у матеріалі Forbes.
Термоізоляційний плащ в армії РФ (фото з відкритих джерел)
Автор матеріалу підкреслює, що спочатку росіяни традиційно спиралися на танкові штурми українських позицій. Проте коли українські безпілотники вивели з ладу значну частину їхніх бронемашин, окупанти почали експериментувати з іншими формами атаки: від швидкісних мотоциклетних рейдів, що мали долати "кілл-зони" дронів за рахунок швидкості, до тактики "просочування" невеликими групами піхоти у проміжки між оборонними позиціями.
У такому способі ведення бою важливу роль відіграє вміння залишатися непомітним, і тут на сцену виходять термоізоляційні покривала, здатні приховати тепловий слід людини від камер теплового спостереження.
Forbes наголошує, що саме ці плащі стають ключовим елементом у нічних "просочуваннях", оскільки поле бою постійно контролюється з повітря. Вночі, коли звичайні оптичні камери стають малоефективними, патрулюють дрони з тепловізорами — і теплове маскування дозволяє перетворити піхотинця на "темну пляму" серед низки таких плям у кадрі.
Зазвичай такі плащі шиють із нейлону з додатковим світловідбивним шаром; іноді їх покривають частинками алюмінію чи срібла, щоб швидше віддавати тепло в навколишнє середовище.
Проте, як наголошує видання, неправильне використання плаща може дати зворотний ефект — замість маскування він може виділити солдата, що видно на ілюстраціях у матеріалі.
Найбільшу ефективність такий камуфляж покаже у проміжні періоди доби, так звані "теплові переходи", коли земля, рослинність і вода остигають або нагріваються з різною швидкістю, створюючи на тепловізорі строкату картину. Саме в ці ранкові та вечірні години російські групи намагаються "просочуватися" між позиціями.
