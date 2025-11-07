Армія РФ активно використовує новий винахід, який став проблемою для ЗСУ

Російсько-українська війна принесла на поле бою низку новацій, серед яких — масове використання так званих термоплащів у лавах російської армії. Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Термоізоляційний плащ в армії РФ (фото з відкритих джерел)

Автор матеріалу підкреслює, що спочатку росіяни традиційно спиралися на танкові штурми українських позицій. Проте коли українські безпілотники вивели з ладу значну частину їхніх бронемашин, окупанти почали експериментувати з іншими формами атаки: від швидкісних мотоциклетних рейдів, що мали долати "кілл-зони" дронів за рахунок швидкості, до тактики "просочування" невеликими групами піхоти у проміжки між оборонними позиціями.

У такому способі ведення бою важливу роль відіграє вміння залишатися непомітним, і тут на сцену виходять термоізоляційні покривала, здатні приховати тепловий слід людини від камер теплового спостереження.

"Загарбники повзуть кілька днів під антитермальними плащами. Їжу та воду їм скидають дрони. За ніч вони повзуть десятки, а може, й сотні метрів. 2-5 солдатів", – описує тактику противника український військовослужбовець Володимир Демченко.

Forbes наголошує, що саме ці плащі стають ключовим елементом у нічних "просочуваннях", оскільки поле бою постійно контролюється з повітря. Вночі, коли звичайні оптичні камери стають малоефективними, патрулюють дрони з тепловізорами — і теплове маскування дозволяє перетворити піхотинця на "темну пляму" серед низки таких плям у кадрі.

Зазвичай такі плащі шиють із нейлону з додатковим світловідбивним шаром; іноді їх покривають частинками алюмінію чи срібла, щоб швидше віддавати тепло в навколишнє середовище.

Проте, як наголошує видання, неправильне використання плаща може дати зворотний ефект — замість маскування він може виділити солдата, що видно на ілюстраціях у матеріалі.

Найбільшу ефективність такий камуфляж покаже у проміжні періоди доби, так звані "теплові переходи", коли земля, рослинність і вода остигають або нагріваються з різною швидкістю, створюючи на тепловізорі строкату картину. Саме в ці ранкові та вечірні години російські групи намагаються "просочуватися" між позиціями.

