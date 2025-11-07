Армия РФ активно использует новое изобретение, ставшее проблемой для ВСУ

Российско-украинская война принесла на поле боя ряд новаций, среди которых массовое использование так называемых термоплащей в рядах российской армии. Об этом говорится в материале Forbes.

Термоизоляционный плащ в армии РФ (фото из открытых источников)

Автор материала подчеркивает, что поначалу россияне традиционно опирались на танковые штурмы украинских позиций. Однако, когда украинские беспилотники вывели из строя значительную часть их бронемашин, оккупанты начали экспериментировать с другими формами атаки: от скоростных мотоциклетных рейдов, которые должны были преодолевать "килл-зоны" дронов за счет скорости, до тактики "просачивания" небольшими группами пехоты в промежутки.

В таком способе ведения боя немаловажную роль играет умение оставаться незаметным, и здесь на сцену выходят термоизоляционные покрывала, способные скрыть тепловой след человека от камер теплового наблюдения.

"Захватчики ползут несколько дней под антитермальными плащами. Еду и воду им сбрасывают дроны. За ночь они ползут десятки, а может быть, и сотни метров. 2-5 солдат", – описывает тактику противника украинский военнослужащий Владимир Демченко.

Forbes отмечает, что именно эти плащи становятся ключевым элементом в ночных "утечках", поскольку поле боя постоянно контролируется из воздуха. Ночью, когда обычные оптические камеры становятся малоэффективными, патрулируют дроны с тепловизорами — и тепловая маскировка позволяет превратить пехотинца в темное пятно среди ряда таких пятен в кадре.

Обычно такие плащи шьют из нейлона с дополнительным светоотражающим слоем; иногда их покрывают частицами алюминия или серебра, чтобы быстрее отдавать тепло в окружающую среду.

Однако, как отмечает издание, неправильное использование плаща может дать обратный эффект — вместо маскировки он может выделить солдата, что видно на иллюстрациях в материале.

Наибольшую эффективность такой камуфляж покажет в промежуточные периоды суток, так называемые "тепловые переходы", когда земля, растительность и вода остывают или нагреваются с разной скоростью, создавая на тепловизоре пеструю картину. Именно в эти утренние и вечерние часы российские группы пытаются просачиваться между позициями.

