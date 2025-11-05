Божевільні плани диктатора: названо головний страх Путіна, який його зможе зупинити

Те, що Сполучені Штати почали відповідати на ядерні погрози Росії власними попередженнями, є фактором, який стабілізує ситуацію та зменшує ризики. Про це в коментарі Главреду розповів політичний експерт Максим Розумний.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

На його думку, попередній період, коли Москва безкарно провокувала Захід і поступово підвищувала рівень напруги, був набагато небезпечнішим.

"Це було небезпечно тим, що якісь авантюристи в Москві могли вирішити, що нанесення ядерного удару в якійсь обмеженій формі їм зійде з рук, і застосувати ядерку. А тепер, коли в Москві побачили, що у відповідь на їхні дії США почали реагувати серйозно, ризик ядерної авантюри зменшується", — зазначив експерт.

Він звернув увагу, що, попри все, загроза того, що Росія може здійснити по Україні тактичний ядерний удар, залишається. Однак вона залежить не стільки від риторики США чи РФ щодо ядерного потенціалу, скільки від конкретних політичних та тактичних чинників.

"Путін може відреагувати на певну ситуацію, яка здається йому загрозливою для його режиму і його реноме в цій війні, як загнаний пацюк. Він може завдати тактичного ядерного удару по Україні, але якщо буде впевнений, що не буде жорсткої реакції Заходу і Китаю. Тобто коли він відчуватиме безкарність, він може піти на такий крок, якщо це вирішить якусь його проблему", — підкреслив Розумний.

Разом з тим експерт додав, що наразі ситуація не виглядає такою – вона вирішується для Путіна іншими методами: через пропаганду та дії російських військ на фронті.

"Тому на даний момент ядерна загроза для України з боку Росії не є гостро актуальною", — підсумував експерт.

