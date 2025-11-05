Безумные планы диктатора: назван главный страх Путина, который его сможет остановить

То, что Соединенные Штаты начали отвечать на ядерные угрозы России собственными предупреждениями, является фактором, стабилизирующим и уменьшающим риски. Об этом в комментарии Главреду рассказал политический эксперт Максим Умный.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По его мнению, предыдущий период, когда Москва безнаказанно провоцировала Запад и постепенно повышала уровень напряжения, был гораздо опаснее.

"Это было опасно тем, что какие-то авантюристы в Москве могли решить, что нанесение ядерного удара в какой-то ограниченной форме им сойдет с рук, и применить ядерку. А теперь, когда в Москве увидели, что в ответ на их действия США начали серьезно реагировать, риск ядерной авантюры уменьшается", — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что, несмотря ни на что, угроза того, что Россия может осуществить по Украине тактический ядерный удар, остается. Однако она зависит не столько от риторики США или РФ по ядерному потенциалу, сколько от конкретных политических и тактических факторов.

"Путин может отреагировать на определенную ситуацию, которая кажется ему угрожающей для его режима и его реноме в этой войне, как загнанная крыса. Он может нанести тактический ядерный удар по Украине, но если будет уверен, что не будет жесткой реакции Запада и Китая. То есть когда он будет испытывать безнаказанность, он может пойти на такой шаг".

Вместе с тем эксперт добавил, что сейчас ситуация не выглядит таковой – она решается для Путина другими методами: из-за пропаганды и действий российских войск на фронте.

"Поэтому на данный момент ядерная угроза для Украины со стороны России не остро актуальна", — подытожил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин угрожает миру новым российским оружием . Кремлевский диктатор выступил на церемонии награждения разработчиков вооружения и начал угрожать миру своими новыми разработками. А также Путин наградил разработчиков "Посейдона" и "Буревестника".

"Россия, как и все другие ядерные государства, развивает свой ядерный потенциал. Россия никому не угрожает. В зоне испытаний "Буревестника" находился разведывательный корабль НАТО. Мы не мешали его работе, пусть смотрит. Будущие ракеты на ядерной установке будут и сверхзвуковыми. Новые поколения вооружений уже разрабатываются он.