Головна Новини Суспільство Війна з Росією Армія Путіна застрягла там, де Гітлера вже громили: на Заході назвали головний прорахунок РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Армія Путіна застрягла там, де Гітлера вже громили: на Заході назвали головний прорахунок РФ

Times пише про те, що за 1418 днів СРСР дійшов до Берліна, а Росія - не змогла вийти за межі Донбасу

13 січня 2026, 14:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Повномасштабна війна Росії проти України триває довше, ніж боротьба Радянського Союзу з нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Про це пише британське видання Times, проводячи показове історичне порівняння.

Армія Путіна застрягла там, де Гітлера вже громили: на Заході назвали головний прорахунок РФ

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Журналісти нагадують, що за 1418 днів радянська армія витіснила війська Гітлера від берегів Волги аж до Берліна. Натомість армія Володимира Путіна за аналогічний проміжок часу фактично застрягла в Донецькій області — менш ніж за 50 кілометрів від позицій, з яких починала наступ у лютому 2022 року.

За цей час російські війська так і не змогли захопити жодного обласного центру, на який претендує Кремль. Попри тривалі дипломатичні зусилля США, реалістичних перспектив швидкого завершення війни наразі не проглядається. 

Times зазначає, що перед вторгненням російська влада зробила пам’ять про Другу світову війну ключовим елементом державної ідеології, заявляючи, що Москва "може повторити".

"Вони хотіли зробити це знову – і зробили. Вони повторили фашизм. Це божевілля", — заявив президент України Володимир Зеленський.

За підрахунками російської служби BBC та видання Mediazona, в Україні загинули майже 160 тисяч російських військових, а загальні втрати можуть сягати 352 тисяч осіб. Видання The Insider повідомляє щонайменше про 19 загиблих російських генералів.

"Я впевнений, що Путін навіть у найгірших кошмарах не уявляв, що захоплення Слов’янська і Краматорська триватиме довше, ніж Сталіну знадобилося для взяття Берліна", — зазначив Дмитро Гудков, член антивоєнного комітету російської опозиції в еміграції.

Попри це, як підкреслює Times, Путін не демонструє готовності зупинити війну. Зокрема, 7 січня, під час різдвяної служби, він заявив дітям, що російська армія виконує "священну місію" із захисту Батьківщини.

Читайте також на порталі "Коментарі" — війна в Україні триває довше, ніж німецько-радянська: чому Путін не зумів повторити "подвиг" дідів.




Джерело: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/russia-ukraine-invasion-longer-soviet-union-ww2-involvement-g8gb2ljw5
