Полномасштабная война России против Украины длится дольше, чем борьба Советского Союза с нацистской Германией во Второй мировой войне. Об этом пишет британское издание Times, проводя показательное историческое сравнение.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Журналисты напоминают, что через 1418 дней советская армия вытеснила войска Гитлера от берегов Волги до Берлина. А армия Владимира Путина за аналогичный промежуток времени фактически застряла в Донецкой области — менее чем в 50 километрах от позиций, с которых начинала наступление в феврале 2022 года.

За это время российские войска так и не смогли захватить ни один областной центр, на который претендует Кремль. Несмотря на длительные дипломатические усилия США, реалистичные перспективы быстрого завершения войны пока не просматриваются.

Times отмечает, что перед вторжением российские власти совершили память о Второй мировой войне ключевым элементом государственной идеологии, заявляя, что Москва "может повторить".

"Они хотели сделать это снова – и сделали. Они повторили фашизм. Это безумие", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По подсчетам российской службы BBC и издания Mediazona, в Украине погибли почти 160 тысяч российских военных, а общие потери могут достигать 352 тысяч человек. Издание The Insider сообщает по меньшей мере о 19 погибших российских генералах.

"Я уверен, что Путин даже в худших кошмарах не представлял, что захват Славянска и Краматорска будет продолжаться дольше, чем Сталину понадобилось для взятия Берлина", – отметил Дмитрий Гудков, член антивоенного комитета российской оппозиции в эмиграции.

Тем не менее, как подчеркивает Times, Путин не демонстрирует готовности остановить войну. В частности, 7 января во время рождественской службы он заявил детям, что российская армия выполняет "священную миссию" по защите Родины.

