logo_ukra

BTC/USD

68951

ETH/USD

2116.1

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Армія Путіна перейшла до аномальний дій: Україну попередили про нову страшну перспективу
commentss НОВИНИ Всі новини

Армія Путіна перейшла до аномальний дій: Україну попередили про нову страшну перспективу

Російські окупанти несподівано переміщують колони техніки та підрозділів із Донецька на Запорізький фронт, а не з тренувальних баз, що свідчить про можливі зміни їхніх планів

7 квітня 2026, 10:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Початок квітня ознаменувався несподіваними переміщеннями російських військ на південному фронті України. Якщо перша половина минулого тижня відповідала типовому щомісячному графіку перекидання сил і демонструвала сповільнення активності на всіх напрямках, то з 2 квітня фіксується значно більший обсяг пересувань із Донецька через Маріуполь на Запорізький напрямок, заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що техніку та особовий склад переміщують не з навчальних полігонів, а безпосередньо з передових позицій на лінії фронту.

Російські війська рухаються організованими колонами, у складі яких зазвичай 50–60 транспортних засобів, включно з "буханками", вантажівками та тягачами з бронетехнікою. За словами Андрющенка, подібна активність є аномальною і рідко зустрічається в поточних умовах війни.

"Є три незвичні ознаки цієї операції. По-перше, сам маршрут: переміщення через Маріуполь на Запоріжжя відбувається нечасто, особливо у таких масштабах. По-друге, колони рухаються організовано, що явно демонструє обсяг та напрямок перекидання сил", — пояснив експерт. 

Він також зауважив, що на лінії фронту наразі немає активності, яка відповідала б такому терміновому перекиданню ресурсів. Це, на його думку, свідчить про два можливі сценарії: або в певних районах, зокрема навколо Оріхова та Степногірська, навис щільний "туман війни", або російське командування змінило плани і готує удари у конкретних точках для наступальних дій.

За словами Андрющенка, подібні пересування є дуже рідкісними і вказують на потенційні зміни в стратегії ворога, що робить ситуацію на Запорізькому напрямку особливо тривожною для оборонних сил України.

Портал "Коментарі" вже писав, що  7 квітня вранці у Нікополі на Дніпропетровщині російські окупанти здійснили цілеспрямовану атаку на цивільний автобус за допомогою безпілотника. Унаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/rosiya-poza-grafikom-velikiy-kilkosti-perekidaye-tehniku-shho_n3044013
Теги:

Новини

Всі новини