Армия Путина перешла к аномальным действиям: Украину предупредили о новой страшной перспективе

Начало апреля ознаменовалось неожиданными перемещениями русских войск на южном фронте Украины. Если первая половина прошлой недели соответствовала типовому ежемесячному графику опрокидывания сил и демонстрировала замедление активности по всем направлениям, то со 2 апреля фиксируется значительно больший объем передвижений из Донецка через Мариуполь на Запорожское направление, заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Он отметил, что технику и личный состав перемещают не с учебных полигонов, а с передовых позиций на линии фронта.

Российские войска движутся по организованным колоннам, в составе которых обычно 50–60 транспортных средств, включая "буханки", грузовики и тягачи с бронетехникой. По словам Андрющенко, подобная активность аномальна и редко встречается в текущих условиях войны.

"Есть три необычных признака этой операции. Во-первых, сам маршрут: перемещение через Мариуполь на Запорожье происходит нечасто, особенно в таких масштабах. Во-вторых, колонны двигаются организованно, что явно демонстрирует объем и направление опрокидывания сил", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что на линии фронта пока нет активности, которая отвечала бы такому срочному опрокидыванию ресурсов. Это, по его мнению, свидетельствует о двух возможных сценариях: либо в определенных районах, в частности вокруг Орехова и Степногорска, нависший плотный "туман войны", либо российское командование изменило планы и готовит удары в конкретных точках для наступательных действий.

По словам Андрющенко, подобные передвижения очень редки и указывают на потенциальные изменения в стратегии врага, что делает ситуацию на Запорожском направлении особенно тревожной для оборонных сил Украины.

