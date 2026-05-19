Армія Путіна грузне в Україні: на Заході попередили про перелом війни вже цього літа

Війна Росії проти України в останні місяці розвивається для Кремля значно гірше, ніж очікувалося. Українська армія змогла практично паралізувати значно вищу силу РФ і поступово отримує тактичну та технологічну перевагу на полі бою. Про це пише The Wall Street Journal.

За оцінками аналітиків, саме це літо може стати ключовим моментом війни – періодом, коли стане зрозумілим, чи здатна Україна перетворити локальні успіхи на стратегічний перелом.

Незважаючи на це, експерти попереджають: говорити про повну зміну ходу війни поки що зарано.

"У Росії справи йдуть погано, але недостатньо погано, щоб змусити Володимира Путіна змінити курс", — зазначає WSJ.

Військовий аналітик Франц-Штефан Гаді наголошує, що Україна зараз перебуває в сильнішій позиції, ніж прогнозували багато західних фахівців. Однак війна постійно змінюється, і головне питання полягає в тому, чи Росія зможе адаптуватися до нових українських методів ведення бойових дій.

Одним із головних чинників стали українські безпілотники середньої дальності. ЗСУ активно використовують дрони Hornet, FP-2 та інші моделі для ударів по російських штабах, складах, системах ППО та логістиці на відстані до 200 миль від лінії фронту. Це серйозно ускладнює постачання російських військ та координацію наступальних операцій.

Крім того, українські підрозділи навчилися ефективніше протистояти російській тактиці малих штурмових груп. За словами аналітика Роб Лі, українські сили використовують дрони та мобільні групи зачистки для знищення російських солдатів, які намагаються проникати через лінію оборони.

Темпи просування армії РФ у 2026 році стали найповільнішими за останні два роки. При цьому російські втрати, за оцінками експертів, досягають 35 тисяч убитих та поранених щомісяця.

Проте Кремль поки що не демонструє готовності відмовитися від війни. Незважаючи на економічні проблеми, дефіцит кадрів і величезні витрати на вербування нових солдатів, потік контрактників у російську армію триває.

Експерти вважають, що Володимир Путін, як і раніше, переконаний у можливості зломити Україну. Саме тому, незважаючи на погіршення становища РФ на фронті, війна, ймовірно, продовжиться.

