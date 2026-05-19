Армия Путина вязнет в Украине: на Западе предупредили о переломе войны уже этим летом

Война России против Украины в последние месяцы развивается для Кремля значительно хуже, чем ожидалось. Украинская армия смогла практически парализовать значительно превосходящие силы РФ и постепенно получает тактическое и технологическое преимущество на поле боя. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По оценкам аналитиков, именно это лето может стать ключевым моментом войны – периодом, когда станет понятно, способна ли Украина превратить локальные успехи в стратегический перелом.

Несмотря на это, эксперты предупреждают: говорить о полном изменении хода войны пока рано.

"У России дела идут плохо, но недостаточно плохо, чтобы заставить Владимира Путина изменить курс", — отмечает WSJ.

Военный аналитик Франц-Штефан Гади подчеркивает, что Украина сейчас находится в более сильной позиции, чем прогнозировали многие западные специалисты. Однако война постоянно меняется, и главный вопрос заключается в том, сможет ли Россия адаптироваться к новым украинским методам ведения боевых действий.

Одним из главных факторов стали украинские беспилотники средней дальности. ВСУ активно используют дроны Hornet, FP-2 и другие модели для ударов по российским штабам, складам, системам ПВО и логистике на расстоянии до 200 миль от линии фронта. Это серьезно осложняет снабжение российских войск и координацию наступательных операций.

Кроме того, украинские подразделения научились эффективнее противостоять российской тактике малых штурмовых групп. По словам аналитика Роб Ли, украинские силы используют дроны и мобильные группы зачистки для уничтожения российских солдат, которые пытаются проникать через линию обороны.

Темпы продвижения армии РФ в 2026 году стали самыми медленными за последние два года. При этом российские потери, по оценкам экспертов, достигают 35 тысяч убитых и раненых ежемесячно.

Однако Кремль пока не демонстрирует готовности отказаться от войны. Несмотря на растущие экономические проблемы, дефицит кадров и огромные расходы на вербовку новых солдат, поток контрактников в российскую армию продолжается.

Эксперты считают, что Владимир Путин по-прежнему убежден в возможности сломить Украину. Именно поэтому, несмотря на ухудшение положения РФ на фронте, война, вероятно, продолжится.

