«Армія дебілів і зрадників»: журналісти отримали доступ до листування генерала рф

Журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) заявили, що отримали масив особистих повідомлень заступника командувача 20-ї загальновійськової армії угруповання "Захід" ЗС РФ — Роман Дємурчієв.

Переписка генерала рф

За даними розслідувачів, переписки були отримані від джерел серед військових, після чого їх дослідили та верифікували. У повідомленнях генерал використовує нецензурну лексику щодо стану російської армії, називає її "армією дебілів і зрадників", різко висловлюється про ФСБ та окремих командирів.

Зокрема, у листуванні Дємурчієв критикує російське військове керівництво, спецслужби та згадує про бажання залишити службу і війну. Серед тих, кого він негативно характеризує, фігурують воєначальники, зокрема Михайло Теплинський та Денис Лямін.

Окрема частина матеріалів стосується воєнних злочинів. У повідомленнях генерал говорить про катування та вбивства українських полонених як про звичну практику. Серед оприлюднених матеріалів — відео з російського тепловізійного дрона, зняте в грудні 2024 року в районі Макіївки, на якому, за даними журналістів, зафіксовано вбивство українських військових, які здалися в полон.

Підрозділи 20-ї армії РФ, за відкритими даними, діють зокрема на Лиманському напрямку.

