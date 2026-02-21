«Армия дебилов и предателей»: журналисты получили доступ к переписке генерала РФ

Рубрики
Журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) заявили, что получили массив личных сообщений заместителя командующего 20-й общевойсковой армией группировки "Запад" ВС РФ – Роман Демурчиев .
Переписка генерала рф
По данным расследователей, переписки были получены от источников среди военных, после чего они были исследованы и верифицированы. В сообщениях генерал использует нецензурную лексику по поводу состояния русской армии, называет ее "армией дебилов и предателей", резко высказывается о ФСБ и отдельных командиров.
В частности, в переписке Демурчиев критикует российское военное руководство, спецслужбы и упоминает о желании покинуть службу и войну. Среди тех, кого он негативно характеризует, фигурируют военачальники, в частности, Михаил Теплинский и Денис Лямин.
Отдельная часть материалов касается военных преступлений. В сообщениях генерал говорит о пытках и убийствах украинских пленных как о привычной практике. Среди обнародованных материалов — видео с российского тепловизионного дрона, снятое в декабре 2024 года в районе Макеевки, на котором, по данным журналистов, зафиксировано убийство сдавшихся в плен украинских военных.
Подразделения 20-й армии РФ, по открытым данным, действуют в частности на Лиманском направлении.