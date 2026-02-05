Армія без примусу: нова заява Зеленського

Рубрики
Ткачова Марія
Після завершення війни або досягнення режиму припинення вогню Україна планує перейти від мобілізаційної армії до контрактної моделі. Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи майбутнє Збройних сил.
Зеленський про армію України після завершення війни
За його словами, йдеться про армію чисельністю близько 800 тисяч військовослужбовців. Перехід на контрактну основу відбуватиметься на добровільних засадах — служити залишаться ті, хто сам цього захоче.
Президент наголосив, що ключовим елементом нової моделі мають стати фінансові стимули. Зокрема, військовослужбовці, які нестимуть службу на першій лінії навіть у період припинення вогню, повинні отримувати суттєво вищу заробітну плату.
Зеленський повідомив, що доручив віцепрем’єр-міністру — міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову опрацювати фінансову модель контрактної армії та прорахувати реальні можливості держави щодо підвищення виплат.
Водночас президент визнав, що для стабільного фінансування професійної армії Україна потребуватиме подальшої підтримки з боку європейських партнерів. Йдеться як про бюджетну допомогу, так і про довгострокові безпекові гарантії.