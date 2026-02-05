Армія без примусу: нова заява Зеленського

Після завершення війни або досягнення режиму припинення вогню Україна планує перейти від мобілізаційної армії до контрактної моделі. Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи майбутнє Збройних сил.

Зеленський про армію України після завершення війни

За його словами, йдеться про армію чисельністю близько 800 тисяч військовослужбовців. Перехід на контрактну основу відбуватиметься на добровільних засадах — служити залишаться ті, хто сам цього захоче.

Президент наголосив, що ключовим елементом нової моделі мають стати фінансові стимули. Зокрема, військовослужбовці, які нестимуть службу на першій лінії навіть у період припинення вогню, повинні отримувати суттєво вищу заробітну плату.

Зеленський повідомив, що доручив віцепрем’єр-міністру — міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову опрацювати фінансову модель контрактної армії та прорахувати реальні можливості держави щодо підвищення виплат.

Водночас президент визнав, що для стабільного фінансування професійної армії Україна потребуватиме подальшої підтримки з боку європейських партнерів. Йдеться як про бюджетну допомогу, так і про довгострокові безпекові гарантії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що за підсумками січня 2026 року баланс особового складу російських окупаційних військ в Україні виявився від’ємним. Як повідомив командир угруповання Сил безпілотних систем із позивним "Мадяр", протягом місяця противник втратив більше військових, ніж залучив шляхом мобілізації та контрактування.

За наявними даними, у січні окупаційна армія РФ поповнилася приблизно на 22 тисячі осіб. Водночас підтверджені втрати противника, знищеного підрозділами безпілотних систем Сил оборони України, становили 30 618 військових. Таким чином, чистий "мінус" живої сили склав 8 618 осіб. Підрозділи СБС забезпечили 9 381 підтверджене ураження живої сили противника, що становить кожного третього знищеного окупанта у січні. Це на 22% менше, ніж у грудні, коли пілоти СБС ліквідували рекордні 12 037 військових із загального показника 33 019. Зниження результативності пов’язують із несприятливими погодними умовами та певним спадом штурмової активності противника.

