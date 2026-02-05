Армия без принуждения: новое заявление Зеленского

По завершении войны или достижении режима прекращения огня Украина планирует перейти от мобилизационной армии к контрактной модели. Об этом заявил президент Владимир Зеленский , комментируя будущее Вооруженных сил.

Зеленский про армию Украины после окончания войны

По его словам, речь идет об армии численностью около 800 тысяч военнослужащих. Переход на контрактную основу будет происходить на добровольной основе — служить останутся те, кто сам этого захочет.

Президент подчеркнул, что ключевым элементом новой модели должны стать финансовые стимулы. В частности, военнослужащие, которые будут нести службу на первой линии даже в период прекращения огня, должны получать существенно более высокую заработную плату.

Зеленский сообщил, что поручил вице-премьер-министру — министру цифровой трансформации Михаилу Федорову разработать финансовую модель контрактной армии и просчитать реальные возможности государства по повышению выплат.

В то же время президент признал, что для стабильного финансирования профессиональной армии Украина нуждается в дальнейшей поддержке со стороны европейских партнеров. Речь идет как о бюджетной помощи, так и о долгосрочных гарантиях безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по итогам января 2026 года баланс личного состава российских оккупационных войск в Украине оказался отрицательным. Как сообщил командир группировки Сил беспилотных систем с позывным "Мадяром", в течение месяца противник потерял больше военных, чем привлек путем мобилизации и контрактирования.

По имеющимся данным, в январе оккупационная армия РФ пополнилась примерно на 22 тысяч человек. В то же время, подтвержденные потери противника, уничтоженного подразделениями беспилотных систем Сил обороны Украины, составляли 30 618 военных. Таким образом, чистый "минус" живой силы составил 8618 человек. Подразделения ССС обеспечили 9 381 подтвержденное поражение живой силы противника, составляющее каждого третьего уничтоженного оккупанта в январе. Это на 22% меньше, чем в декабре, когда пилоты СБС ликвидировали рекордные 12037 военных из общего показателя 33019. Снижение результативности связывают с неблагоприятными погодными условиями и определенным спадом штурмовой активности противника.

