Армия без принуждения: новое заявление Зеленского

По завершении войны или достижении режима прекращения огня Украина планирует перейти от мобилизационной армии к контрактной модели. Об этом заявил президент Владимир Зеленский , комментируя будущее Вооруженных сил.
Зеленский про армию Украины после окончания войны
По его словам, речь идет об армии численностью около 800 тысяч военнослужащих. Переход на контрактную основу будет происходить на добровольной основе — служить останутся те, кто сам этого захочет.
Президент подчеркнул, что ключевым элементом новой модели должны стать финансовые стимулы. В частности, военнослужащие, которые будут нести службу на первой линии даже в период прекращения огня, должны получать существенно более высокую заработную плату.
Зеленский сообщил, что поручил вице-премьер-министру — министру цифровой трансформации Михаилу Федорову разработать финансовую модель контрактной армии и просчитать реальные возможности государства по повышению выплат.
В то же время президент признал, что для стабильного финансирования профессиональной армии Украина нуждается в дальнейшей поддержке со стороны европейских партнеров. Речь идет как о бюджетной помощи, так и о долгосрочных гарантиях безопасности.