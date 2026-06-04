Арестович заговорив про “режим Зеленського”: що прогнозує колишньому керівнику

Захід змусить Україну змінюватися, інакше вона залишиться сам на сам із проблемами та “порожніми кишенями”.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що історія показує, що авторитарні режими, як сьогодні в Україні – режим Зеленського, що виникають у періоди масштабних криз, практично не мають довгострокової перспективи після зникнення чинників, що їх породили. За його словами, глобальна політика прагматична, і щойно гостра фаза протистояння минає, ставлення західних партнерів до таких режимів радикально змінюється.

Арестович зазначив, якщо після завершення гарячої фази війни українське керівництво спробує законсервувати “військовий режим” (без виборів, із закритими кордонами, репресіями проти критиків влади та бусифікацією), воно зіткнеться з механізмом:

- зникне статус “жертви”, яка потребує беззастережної підтримки,

- у західних медіа розпочнеться контрольований злив компромату (про закатованих у ТЦК, про розкрадені фонди, про політв'язнів),

- включиться фінансовий шантаж — “бажаєте гроші на відновлення? Проводьте вибори під контролем ОБСЄ. Не хочете? Захищайте свою диктатуру за порожні кишені”.

“Заходу потрібен в особі України сильний технологічний форпост, а не бідна, корумпована військова хунта, яка постійно проситиме гроші на утримання армії. Інвестиції не йдуть туди, де розтоптано Конституцію”, — пояснив Арестович.

Умови, за його словами, будуть жорсткими: глобальна російська загроза справді змусить Захід перетворити Україну на працюючий військовий плацдарм. Заради ефективності цього плацдарму Захід змушуватиме країну до фундаментальних внутрішніх реформ.

“Їм не потрібний слабкий, корумпований та нестабільний авторитарний режим, який тримається лише на західних дотаціях. Їм потрібний сильний, багатий, технологічний “тигр”, здатний сам забезпечувати свою безпеку – і за західними правилами економіки. Тому, виконуючи історичне завдання стримування, повоєнній владі доведеться розвести руками перед своїми внутрішніми аматорами “міцнішого режиму” і сказати: “На жаль, хлопці. Щоб будувати ракети і платити пенсії, нам доведеться побудувати чесні суди та прозору економіку. Такими є правила виживання”, — підсумував Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто, за словами Арестовича, стане переможцем у війні.



