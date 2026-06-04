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Арестович заговорил о "режиме Зеленского": что прогнозирует бывшему руководителю

Бывший советник Офиса президента Арестович о дальнейшей судьбе Украины

4 июня 2026, 20:22
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Кречмаровская Наталия

Запад заставит Украину меняться, иначе она останется один на один с проблемами и пустыми карманами.

Арестович заговорил о "режиме Зеленского": что прогнозирует бывшему руководителю

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что история показывает, что авторитарные режимы, как сегодня в Украине – режим Зеленского, возникающие в периоды масштабных кризисов, практически не имеют долгосрочной перспективы после исчезновения породивших их факторов. По его словам, глобальная политика прагматична, и как только острая фаза противостояния проходит, отношение западных партнеров к таким режимам радикально меняется.

Арестович отметил, если после завершения горячей фазы войны украинское руководство попытается законсервировать "военный режим" (без выборов, с закрытыми границами, репрессиями против критиков власти и бусификацией), оно столкнется с механизмом:

- исчезнет статус "жертвы", которая требует безоговорочной поддержки,

- в западных медиа начнется контролируемый слив компромата (о замученных в ТЦК, о разворованных фондах, о политзаключенных),

- включится финансовый шантаж — "желаете деньги на восстановление? Проводите выборы под контролем ОБСЕ. Не хотите? Защищайте свою диктатуру за пустые карманы".

"Западу нужен в лице Украины сильный технологический форпост, а не бедная, коррумпированная военная хунта, которая будет постоянно просить деньги на содержание армии. Инвестиции не идут туда, где растоптана Конституция", — пояснил Арестович.

Условия, по его словам, будут жесткими: глобальная российская угроза действительно заставит Запад превратить Украину в работающий военный плацдарм. Ради эффективности этого плацдарма Запад будет принуждать страну к фундаментальным внутренним реформам.

"Им не нужен слабый, коррумпированный и нестабильный авторитарный режим, который держится только на западных дотациях. Им нужен сильный, богатый, технологический "тигр", способный сам обеспечивать свою безопасность — и по западным правилам экономики. Поэтому, выполняя историческую задачу сдерживания, послевоенным властям" режима” и сказать: “К сожалению, ребята. Чтобы строить ракеты и платить пенсии нам придется построить честные суды и прозрачную экономику. Таковы правила выживания”, — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по словам Арестовича, станет победителем в войне.




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